Фото: на елке обнаружили нечто странное. Немедленно проверьте свою!

Житель Филадельфии Дэниэль Рид обнаружил на своей елке нечто, очень похожее на сосновую шишку. Заинтригованный своей находкой, Рид решил узнать, что же это такое, сообщает Country Living. Результат его потряс.

Оказалост, что он нашел кладку яиц... богомола! Внимательно осмотрев всю елку, мужчина нашел еще одно такое же образование. Яйца были немедленно вынесены на улицу.

Зоолог Гэвин Свенсон объяснил Риду: есть большая вероятность, что из оставленных в теплом помещении яиц в скором будущем вылупятся насекомые, и весь дом будет полон богомолов. А они - насекомые крупные и агрессивные.

Если вы нашли на своей елке что-то непонятное, лучше всего аккуратно снять находку (возможно, для этого даже придется срезать ветку), и вынести на улицу, где прикрепить к какому-нибудь дереву. Об остальном позаботится природа.