Проблемы с ипотечным кредитом? Выход есть!

Как сказала руководитель отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, клиентов, испытывающих трудности с погашением кредита, к счастью, сейчас мало. К кредитам сейчас относятся более реалистично, и мало кто хочет взять на себя непосильный кредит.

Но что делать, если выплачивать кредит стало еще не трудно, но уже проблематично?

Еще до подписания кредитного договора следует проанализировать свои возможности и оценить свою платежеспособность в дальней перспективе. Конечно, неожиданные проблемы и непредвиденные обстоятельства могут произойти в жизни даже самого благополучного человека.

«В случае возникновения любой проблемы мы просим клиента немедленно обращаться в банк, чтобы вместе найти выход из положения и составить соглашение об изменении условий выплаты кредита», - сказала руководитель отдела кредитования частных лиц банка Luminor Ивика Пяэсуке-Кястик.

Для клиента, испытывающего трудности с выплатами по кредиту, составляется новый график платежей и обсуждаются возможные варианты, при которых он может продолжать делать выплаты. Но прежде всего выясняется причина затруднений.

Самы простым решением является кредитный отпуск, продолжительность которого зависит от конкретной ситуации. Обычно отпуск заключается в том, что клиент определенное время выплачивает только процент по кредиту, а от выплаты основной суммы временно освобождается.

«Однако если после окончания кредитного отпуска выясняется, что проблему решить не удалось, разумнее будет подумать о продаже заложенной недвижимости и покупке более скромного жилья», - сказала Пяргма.