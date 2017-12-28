7 главных событий российского спорта в 2017 году

1. Чемпионство московского "Спартака"

Болельщики "народной" команды ждали титула с 2001 года, года в последний раз "Спартак" при тренере Олеге Романцеве завоевывал золото чемпионата России. После этого в Тарасовке начались изменения к худшему - приход Андрея Червиченко к руководству клуба, приглашение непонятных легионеров вроде нигерийцев Сесе и Фло, венгра Шафара, ямайца Скарлетта и прочих мастеров футбола. Червиченко сменил со-владелец компании "ЛУКойл" Леонид Федун, которого болельщики прозвали "Нольтрофеич" за отсутствие каких-либо достижений (кроме нескольких серебряных медалей и выигрыша турнира "Копа дель Соль") на посту президента клуба.

"Спартаку" повезло - пока конкуренты: ЦСКА, "Зенит", "Ростов" играли в Европе ("Спартак" вылетел оттуда на стадии квалификации), разбирались с тренерскими проблемами и долгами, под руководством итальянца Массимо Карреры, "красно-белые" уверенно прошли по дистанции чемпионата и подарили болельщикам первый за 15 с половиной лет чемпионский титул.

"Спартак" празднует первый титул чемпионов России с 2001 года. | ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS

Фанаты "Спартака" прорвались на поле стадиона в Туле, где "красно-белые" обеспечили себе титул и устроили там знатный дебош, повторив свои "подвиги" и на домашнем матче с "Тереком" в 29 туре сезона 2016-17.

Фанаты "Спартака" отмечают чемпионство любимой команды после финального свистка матча 29-го тура против грозненского "Терека". | ФОТО: Vladimir Sergeev/Sputnik

2. Завершилось строительство "Зенит-Арены"

Стадион, строительство которого началось еще при курсе доллара в 22 рубля десять лет назад, повидал на веку своего воздвижения две девальвации рубля - 2009 и 2014 годов, многократные переносы сроков сдачи (по плану сдать стадион требовалось к 2009-10 годам), многократные увеличения сметы (до 1,1 миллиарда долларов), мелкие и крупные поломки, неприятности и случаи воровства. Стадион и сейчас требует к себе повышенного бюджетного внимания на доделку и переделку различных мелочей, типа сноса построенного к Кубку Конфедераций пресс-центра, замену газона, и строительства нового пресс-центра к ЧМ-2018, а также на защиту от бакланов, которые не давали раздвижной крыше "Крестовского" нормально раздвигаться.

Но если отбросить шутки в сторону, то Россия получила, наряду с московскими "Открытие-Ареной", "Лужниками" и стадионом ФК "Краснодар", суперсовременную арену, которая примет также и матчи Чемпионата Европы 2020 года.

22 апреля 2017 года. Первый матч на скандальном стадионе "Крестовский" провели "Зенит" и "Урал". | ФОТО: Alexander Demianchuk/Alexander Demianchuk/TASS

3. Российский биатлон в глубоком кризисе

Россияне на стартовавшем Кубке Мира 2017-18 года 19 гонок не могли попасть на подиум. Спасибо Антону Шипулину, который в Анси в спринте завоевал медаль для российской команды. Женский биталон после допингового скандала упал на самое дно: лучшая россиянка Екатерина Юрлова занимает только 14-е место в общем зачете Кубка мира. Лидирует же в женском биатлоне словацкая биатлонистка российского происхождения Анастасия Кузьмина, отвергнутая постоянно меняющимися тренерами сборной России по биатлону как бесперспективная.

Антон Шипулин | ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

4. Путин-тим

Выступающий в североамериканской НХЛ Александр Овечкин организовал к выборам Президента РФ движение PutinTeam в поддержку кандидатуры Владимира Путина на очередной президентский срок. Компанию Овечкину составили, в основном, отстраненные МОК от Олимпиад и лишенные наград спортсмены, такие как Александр Зубков, Алексей Воевода, и бывшие спортсмены, ныне заседающие в Госдуме России, а также прочее спортивное и околоспортивное чиновничество.