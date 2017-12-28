Узнайте, что может существенно повысить цену вашей недвижимости

Сделать свою квартиру дороже просто простого: нужно только выбрать правильный отделочный материал, пишет портал Kodu.
Очень хорошо повышает цену недвижимости напольное покрытие из натурального дерева, будь то половая доска или паркет, считает портал недвижимости Realtor.
«Людям нравятся деревянные полы, и они готовы за это платить», - говорит маклер Мэтт Лэрисай. Он привел пример: если продаются примерно одинаковые по площади объекты, из которых один дороже, но с натуральным паркетом, а другой дешевле, но с ламинатом или другим синтетическим покрытием, то с большей вероятностью покупатель предпочтет более дорогой.
Когда-то в моде было ковровое покрытие, но эти времена вряд ли вернутся. Затем появился ламинат, которые холодил ноги и был скользким.
По словам Лэрисая, деревянные полы повышают цену недвижимости в среднем на три процента. Так что если вы затеяли ремонт, положите натуральный паркет. Он здоровее, приятнее и, как мы выяснили, выгоднее.