Правительство выделит церквям более восьми миллионов евро

Церкви в связи с предоставлением дотации откажутся от прежних имущественных споров, сказал на пресс-конференции правительства министр государственного управления Яак Ааб.

Правительство решило выделить из резервного фонда реформы собственности средства в качестве не подлежащей возвращению дотации для компенсации церквям материального ущерба, полученного в ходе войны и оккупации, сообщила пресс-служба правительства.

ЭЕЛЦ планирует на 2 млн евро из суммы в 6,8 млн евро отреставрировать Домский собор в Таллинне, 1,2 млн евро использовать для строительства, реновации и покупки сакральных зданий в Мустамяэ, а 3,6 млн евро выделить на задачи и инвестиции, связанные с общественной деятельностью.

ЭАПЦ планирует выделить 1,4 млн евро на дальнейшее строительство уже действующего женского монастыря на Сааремаа и строительство мужского монастыря в будущем.

Архиепископ ЭЕЛЦ Урмас Вийльма 20 декабря обратился к правительству с ходатайством выделить из резервного фонда реформы собственности компенсацию ущерба, полученного в ходе войны и оккупации, сообщается в законопроекте, который министр государственного управления Ааб представил правительству 22 декабря. ЭАПЦ подала ходатайство 22 декабря.

До выплаты церквям компенсации остаток фонда реформы собственности составляет 16,8 млн евро. После принятия распоряжения Министерство финансов заключит с церквями договор, в котором зафиксирует использование выделенных средств.

Премьер-министр Юри Ратас отметил на пресс-конференции правительства в прошлый четверг, что правительство в последнее время часто встречалось с церковными руководителями для решения различных вопросов, и выразил надежду, что поднятый вопрос о компенсациях также будет решен.