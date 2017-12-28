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Полиция задержала мужчину, угрожавшего знакомому оружием

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Оружие. Иллюстративный снимок. | ФОТО: AFP / Scanpix

Полиция в среду задержала в Раквере мужчину, который угрожал другому мужчине оружием и выстрелил в потолок.

«Около 18 часов поступило сообщение, что в квартире на бульваре Яама в Раквере 37-летнему мужчине угрожал огнестрельным оружием его знакомый. Человек выстрелил в потолок и ушел. Никто не пострадал. Около 19.30 полиция задержала в качестве подозреваемого 51-летнего мужчину на улице Вильде в Раквере», - сообщил в четверг пресс-секретарь Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны.

Полиция забрала оружие на хранение.

Подробности инцидента выяснятся в ходе следствия.

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