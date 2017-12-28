Полиция задержала мужчину, угрожавшего знакомому оружием
28 декабря 2017 г., 13:34
Полиция в среду задержала в Раквере мужчину, который угрожал другому мужчине оружием и выстрелил в потолок.
«Около 18 часов поступило сообщение, что в квартире на бульваре Яама в Раквере 37-летнему мужчине угрожал огнестрельным оружием его знакомый. Человек выстрелил в потолок и ушел. Никто не пострадал. Около 19.30 полиция задержала в качестве подозреваемого 51-летнего мужчину на улице Вильде в Раквере», - сообщил в четверг пресс-секретарь Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны.
Полиция забрала оружие на хранение.
Подробности инцидента выяснятся в ходе следствия.