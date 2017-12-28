Как пенсионеру рассчитать свои доходы с нового года?

Меняющаяся с нового года налоговая система заставит работающих пенсионеров держать свои доходы под контролем. В противном случае может возникнуть ситуация, при которой получающий кроме пенсии дополнительный доход пенсионер через год будет вынужден возвращать государству деньги.
Как объяснил Налоговый департамент, работающий пенсионер, который кроме заработной платы получает пенсию от Департамента социального страхования (в том числе пенсию по старости, пенсию по потере кормильца, пенсию по нетрудоспособности, спецпенсии и пенсионные добавки) и его общий доход превышает 1200 евро в месяц, должен сложить брутто-зарплату и пенсию и высчитать размер не облагаемого подоходным налогом минимума.
Применить сумму не облагаемого налогом минимума можно только в одном месте: или у работодателя, или в Департаменте социального страхования.
Поскольку работодатель и Департамент социального страхования не знают и не могут учесть общую сумму зарплаты и пенсии, пенсионеру самому нужно решить, подать заявление об учете не облагаемого налогом минимума работодателю или в Департамент социального страхования, а также указать, хочет он, чтобы сумма минимума была учтена в полном объеме или частично.
Например, если пенсионер каждый месяц получает брутто-зарплату в 1000 евро и пенсию по старости в размере 450 евро, то с точки зрения декларации о подоходном налоге его годовой доход составляет 17 100 евро, а размер не облагаемого налогом дохода – 4500 евро. Чтобы исключить необходимость доплаты после подачи декларации, пенсионер должен сам оповестить работодателя и Департамент социального страхования о том, что не облагаемый налогом минимум в месяц у него должен быть 375 евро (4500/12). Если в течение года он получит неожиданный дополнительный доход (например, продаст недвижимость, ценные бумаги), то можно будет изменить размер не облагаемого налогом минимума.
Выплачиваемая Департаментом социального страхования пенсия по нетрудоспособности учитывается в годовом доходе и влияет на размер не облагаемого налогом минимума. В то же время, пособие по трудоспособности, которое платит Касса страхования от безработицы, является пособием, освобожденным от налогов, и не учитывается в общей сумме годового дохода.
На обычного пенсионера, который дополнительного дохода не имеет, изменение свободного от налогов дохода не повлияет, поскольку новая ставка не облагаемого налогом минимума больше, чем общий не облагаемый в этом году налогом доход и дополнительный освобожденный для пенсионеров от налога доход. Изменение окажет влияние именно на работающих пенсионеров и получателей спецпенсий, чей ежемесячный доход превышает сумму в 1200 евро.
Выбор вопросов и ответов на тему пенсий из онлайн-интервью с руководителем отдела налогов Налогово-таможенного департамент Эвелин Лийвамяги:
Если у меня сумма зарубежной пенсии и эстонской пенсии составляет 1000 евро, какая сумма будет освобождена от налогов?
Если получаемая за рубежом и в Эстонии пенсии в сумме дают 1000 евро в месяц, то годовой доход составит 12 000 евро, а размер не облагаемого налогом годового дохода будет 6000 евро. Но в случае дохода, полученного за рубежом, окончательная налоговая обязанность человека выяснится на основании декларации о доходах.
Я – работающий пенсионер. В качестве зарплаты на мой счет каждый месяц поступает 881,63 евро и пенсия – 407,43 евро. Итого – 1289,06 евро. Что мне делать, нужно ли и кому подавать заявление?
Для расчета годового дохода нужно брать брутто-зарплату, это касается как зарплаты, так и пенсии до удержания подоходного налога. Поэтому при вычислении не облагаемого налогом дохода нельзя исходить из сумм, поступающих на счет. Тут нужно точно знать, какова брутто-зарплата человека и назначенной ему пенсии.
Моя пенсия составляет 501 евро. Нужно ли с нее платить налоги? Что делать, если пенсия пришла, но налоги с нее не уплачены?
По сравнению с этим годом освобожденный от налогов доход вырастет с 416 евро до 500 евро, то есть вместо нынешних 84 евро, с которых нужно заплатить налог, останется 1 евро. Если других доходов в течение года у вас нет, то ваш годовой доход составит 6012 евро и на него распространяются 6000 евро, свободных от налога. То есть за год вам нужно будет заплатить налог только с 12 евро.
На каких основаниях работающий пенсионер может подать заявление о не облагаемом налогом минимуме обеим сторонам: как работодателю, так и пенсионному департаменту? Я знаю, что сумма не облагаемого налогом минимума будет составлять 500 евро, а дальше?
Важно, чтобы эту возможность использовали только в том случае, если как пенсия, так и зарплата были меньше 500 евро, то есть всю сумму не облагаемого налогом минимума нельзя было принять в полном объеме на одном месте. Например, если как пенсия, так и зарплата составляют 300 евро, то в одном месте нужно написать заявление о 300 евро, а на втором – о 200 евро.
Моя неработающая мать получает пенсию по старости в размере 470 евро. Должна ли она подавать какое-то заявление, чтобы у нее учли не облагаемый налогом минимум?
Не работающий и получающий пенсию человек не должен ничего делать. В этом случае его не облагаемый налогом доход Департамент социального страхования вычислит автоматически.
Я – неработающий пенсионер, размер моей пенсии в этом году был 506 евро в месяц. Заявление об учете не облагаемого налогом минимума в Департамент социального страхования подано. Вопрос следующий: у нас с женой есть клочок сельхозяйственной земли, арендатор которой платит нам годовую ренту. Арендатор с этой суммы платит и налог. На мой счет поступает 900 евро за год - то есть мой ежемесячный доход увеличивается на 75 евро. Скажите, сумма, подлежащая налогообложению для меня составит 6 или скорее 81 евро в месяц?
По предоставленным данным можно сказать, что ваш не облагаемый налогом доход в месяц составляет 500 евро, и ежемесячный доход составляет 581 евро. То есть подоходным налогом облагается 81 евро, с которого нужно заплатить 16,2 евро.
Выплаты по третьей пенсионной ступени будут учитываться (если месячный доход превышает 1200 евро)?
Принцип налогообложения добровольной накопительной пенсии не изменится. Если выплаты по третьей ступени обложены 20- или 10-процентным налогом, они будут учтены в годовом доходе человека. В то же время налогообложение и ставка налога в декларации не изменится. Если выплаты по третьей ступени освобождены от налога, они не будут учтены в годовом доходе человека и их в декларации не указывают.
Работодатель платит за работника в третью пенсионную ступени взносы, свободные от подоходного налога. Будут ли эти суммы влиять на годовой доход?
Поскольку работодатель делает выплаты в третью ступень за счет зарплаты, эта часть будет учтена в годовом доходе человека.
У меня пенсия по нетрудоспособности в размере 175 евро, должен ли я что-то делать?
Если вам платит только Департамент социального страхования и выплат от других предприятий нет, это и есть ваш доход, из которого Департамент социального страхования вычтет не облагаемый налогом минимум, и вам ничего для этого делать не нужно.
Правда ли, что не облагаемый налогом минимум для пенсионера составляет 500 евро и сумма, превышающая эту ставку (будь то пенсия или пенсия+зарплата), будет обложена 20-процентный подоходным налогом?
Это - правда, если пенсия и зарплата не превышает 1200 евро в месяц или 14 400 евро в год. Если пенсия и зарплата вместе эту сумму превышают, то не облагаемый налогом доход уменьшается согласно формуле.
Я – 79-летний пенсионер и моя брутто-пенсия в этом году составляла 559,76 евро. Кроме этого, за время своей длинной трудовой жизни я накопил и инвестировал на старость во многие биржевые предприятия и получал дивиденды, которые для мелкого инвестора были свободными от налогов, поскольку подоходный налог платила биржевая фирма. Вопросы: 1. Какой будет моя брутто- и нетто-пенсия в будущем году, в случае не облагаемого налогом минимума в 500 евро? 2. Сколько я могу получить дивиденды, если их на самом деле дважды обложат налогом, или иные доходы с той целью, чтобы мой годовой доход не подлежал налогообложению?
Дивиденды не облагаются налогом дважды. К своей пенсии, которая в брутто-сумме составляет 6717,2 евро, вы можете получить еще 7682,88 евро в год в качестве дивидендов. В этом случае ваш годовой доход итого составит 14 400 евро. Если сумма дивидендов окажется больше, сумма свободного от налогов дохода (6000 евро) уменьшится.
Как пенсионер-FIE может ходатайствовать о не облагаемом налогом минимуме?
Вы должны рассчитать размер своего дохода от предпринимательской деятельности и на его основе решить, может ли Департамент социального страхования применять к вам ежемесячно не облагаемый налогом минимум или нет. Если ваш предпринимательский доход достаточно велик и у вас в итоге нет права на освобождение от налога, то разумнее не облагаемый налогом минимум не применять к пенсии. Больше информации на эту тему можно найти на сайте Департамента социального страхования.
Нужно ли подавать декларацию о доходах тем пенсионерам, которые получают пенсию первой и третьей ступеней (срочные выплаты, которые обложены 10-процентным подоходным налогом), чей доход от обеих ступеней остается меньше 1200 евро в месяц, и чьи выплаты по первой ступени идут с учетом полной суммы не облагаемого налогом минимума?
Если доход от обеих ступеней меньше 1200 евро, а освобожденный от налогов доход использован в размере 500 евро, то ежемесячный налоговый расчет верен и больше не нужно подавать декларацию.
Могут ли пенсионеры, как и работающий люди, каждый месяц менять в Департаменте социального страхования сумму не облагаемого налогом дохода?
Да, могут.
Неработающий пенсионер, к пенсии по старости которого в качестве дохода добавляются проценты от банковских сбережений. По состоянию на сегодня - 0,1 процента в год, но с 5000 евро «гробовых денег» на счет поступают 5 евро, которые облагаются 20-процентным налогом. Должен ли такой человек подавать декларацию о доходах? Какие санкции будут применены к тем, кто в такой ситуации декларацию не подаст?
Подоходный налог с процентов по банковским вкладам должен удержать банк и если все остальные доходы в течение года были корректно посчитаны, то на самом деле подавать декларацию о доходах не нужно.