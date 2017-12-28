Как пенсионеру рассчитать свои доходы с нового года?

Как объяснил Налоговый департамент, работающий пенсионер, который кроме заработной платы получает пенсию от Департамента социального страхования (в том числе пенсию по старости, пенсию по потере кормильца, пенсию по нетрудоспособности, спецпенсии и пенсионные добавки) и его общий доход превышает 1200 евро в месяц, должен сложить брутто-зарплату и пенсию и высчитать размер не облагаемого подоходным налогом минимума.

Применить сумму не облагаемого налогом минимума можно только в одном месте: или у работодателя, или в Департаменте социального страхования.

Поскольку работодатель и Департамент социального страхования не знают и не могут учесть общую сумму зарплаты и пенсии, пенсионеру самому нужно решить, подать заявление об учете не облагаемого налогом минимума работодателю или в Департамент социального страхования, а также указать, хочет он, чтобы сумма минимума была учтена в полном объеме или частично.

Например, если пенсионер каждый месяц получает брутто-зарплату в 1000 евро и пенсию по старости в размере 450 евро, то с точки зрения декларации о подоходном налоге его годовой доход составляет 17 100 евро, а размер не облагаемого налогом дохода – 4500 евро. Чтобы исключить необходимость доплаты после подачи декларации, пенсионер должен сам оповестить работодателя и Департамент социального страхования о том, что не облагаемый налогом минимум в месяц у него должен быть 375 евро (4500/12). Если в течение года он получит неожиданный дополнительный доход (например, продаст недвижимость, ценные бумаги), то можно будет изменить размер не облагаемого налогом минимума.

Выплачиваемая Департаментом социального страхования пенсия по нетрудоспособности учитывается в годовом доходе и влияет на размер не облагаемого налогом минимума. В то же время, пособие по трудоспособности, которое платит Касса страхования от безработицы, является пособием, освобожденным от налогов, и не учитывается в общей сумме годового дохода.

На обычного пенсионера, который дополнительного дохода не имеет, изменение свободного от налогов дохода не повлияет, поскольку новая ставка не облагаемого налогом минимума больше, чем общий не облагаемый в этом году налогом доход и дополнительный освобожденный для пенсионеров от налога доход. Изменение окажет влияние именно на работающих пенсионеров и получателей спецпенсий, чей ежемесячный доход превышает сумму в 1200 евро.

Выбор вопросов и ответов на тему пенсий из онлайн-интервью с руководителем отдела налогов Налогово-таможенного департамент Эвелин Лийвамяги:

Если у меня сумма зарубежной пенсии и эстонской пенсии составляет 1000 евро, какая сумма будет освобождена от налогов?

Если получаемая за рубежом и в Эстонии пенсии в сумме дают 1000 евро в месяц, то годовой доход составит 12 000 евро, а размер не облагаемого налогом годового дохода будет 6000 евро. Но в случае дохода, полученного за рубежом, окончательная налоговая обязанность человека выяснится на основании декларации о доходах.

Я – работающий пенсионер. В качестве зарплаты на мой счет каждый месяц поступает 881,63 евро и пенсия – 407,43 евро. Итого – 1289,06 евро. Что мне делать, нужно ли и кому подавать заявление?