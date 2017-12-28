Приграничная торговля пивом бьет рекорды Евросоюза

Точные объемы производства и показатели продаж эстонских производителей пива как на местном рынке, так и с учетом приграничной торговли станут известны только в январе, но уже на основании данных за 11 месяцев можно говорить о том, что с конца 2016 года приграничная торговля только наращивала обороты, передает Majandus со ссылкой на ERR.

«В ноябре доля продаж эстонского алкоголя на латвийской границе составила 40 процентов. Это рекорд приграничной торговли во всем Евросоюзе. Ни одна другая страна не продает алкоголь в таких количествах своим же жителям посредством соседнего государства», - сообщил ERR член правления пивзавода A. Le Coq Тармо Нооп, комментируя продажи алкоголя на эстонско-латвийской границе.

«Прежний рекорд был установлен на границе Дании и Германии, когда датчане покупали у соседей около 40 процентов произведенного в стране пива. Сейчас этот показатель составляет около трети», - добавил Нооп.