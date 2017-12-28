Анвельт: пилотный проект по борьбе с семейным насилием встает на ноги

По словам Анвельта, проект предусматривает максимально раннее вмешательство полиции в случае семейного насилия, в рождественский период в Пярнумаа так и сделали. Анвельт уточнил, что если за праздничный период в Пярнумаа произошло 16 случаев семейного насилия, то в двух случаях полиция удалила агрессивного члена семьи из дома прежде, чем он успел применить к близким насилие, но конфликт очевидно эскалировался.

По словам Анвельта, пилотный проект также ускоряет делопроизводство по нарушениям, в праздничный период в Пярнумаа был случай, когда наказание за семейное насилие было назначено условно в порядке уголовного делопроизводства через сутки после преступления.

«Пример Пярнумаа позволяет полагать, что этот проект встает на ноги и в будущем мы сможем использовать эту практику по всей Эстонии», - отметил Анвельт.