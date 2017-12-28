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Израиль будет платить странам за голосование в его пользу в ООН

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Израильский флаг. | ФОТО: AMIR COHEN/REUTERS

Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Беньямин Нетаньяху планирует создать фонд помощи странам, которые будут голосовать на стороне Израиля в Организации Объединенных Наций, передает Newsru.

В рамках фонда "50 на 50" государства Африки, Азии, Восточной Европы и Тихоокеанского региона, поддержавшие Израиль, смогут получить помощь в размере одного миллиона долларов в тех сферах, в которых Израиль считается мировым лидером (водное хозяйство, сельское хозяйство, кибербезопасность, технологии и т. д.), передает сайт NEWSru Israel со ссылкой на службу новостей "Хадашот-2".

Общий капитал фонда должен составить 50 миллионов долларов. МИД Израиля уже начал работу над созданием фонда в рамках существующего бюджета, а глава правительства распорядился включить дополнительное финансирование в бюджет 2019 года.

На прошлой неделе Генеральная Ассамблея ООН большинством в 128 голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля вопреки решению президента США Дональда Трампа.

Против документа выступили всего девять стран: США, Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау и Того. Еще 35 воздержались.

Перед голосованием в Вашингтоне пообещали взять на заметку государства, которые проголосуют за резолюцию и против решения США относительно Израиля. Президент Трамп также грозил прекратить оказывать этим государствам финансовую помощь.

О признании Иерусалима столицей Израиля Трамп заявил 6 декабря. Он также отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Позже Нетаньяху заявил, что еще несколько стран хотят вслед за США перенести посольства в Иерусалим. В частности, Венгрия и Чехия не исключили возможности повторить ход Вашингтона. О намерении перенести посольство заявляли и власти Гватемалы.

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