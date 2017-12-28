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Детали для автомобилей Mini будут печатать на 3D-принтере

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ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Британская компания Mini в сотрудничестве с Hewlett Packard запустила новый сервис под названием Yours Customized, благодаря которому владельцы автомобилей этого бренда могут заказать себе уникальные детали, которые будут изготовлены на 3D-принтере, пишет Newsru.com.

Для этого Mini уже подготовила специальный онлайн-конфигуратор. На данный момент владельцам Mini уже доступны на выбор боковые стекла заднего вида и элементы отделки салона. Также можно будет создать собственные варианты проекции под дверьми и выбрать их особую светодиодную подсветку, сообщает Autonews.

Пара особых лампочек подсветки обойдется в 40 евро, а декоративная вставка в переднюю панель с эксклюзивным рисунком - в 140 евро, пишет "Коммерсант".

"Индивидуализация всегда была очень важно темой для Mini, - заявил менеджер по продукции Mini Yours Customized Томас Шмитц. - Теперь мы хотим сделать в этой области следующий шаг". Персональные детали для Mini будут делать в Мюнхене.

Кроме этого, с марта 2018 года автомобили Mini получат новый логотип в упрощенном, двумерном варианте с фирменным названием, написанным заглавными буквами.

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