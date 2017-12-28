Опубликовано фото подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге

Вечером 27 декабря в магазине сети «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, пострадали 14 человек. В камере хранения супермаркета сработала бомба мощностью около 200 граммов тротила, начиненная поражающими элементами.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом. 28 декабря президент России Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом. Однако дело пока не переквалифицировано.