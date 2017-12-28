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В Москве задержан известный оппозиционер

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Илья Яшин. | ФОТО: Bobylev Sergey/ITAR-TASS

Председатель муниципального совета Красносельского района Илья Яшин задержан в Москве. Об этом политик сообщил в Twitter, подробности произошедшего пока неизвестны, сообщает портал Newsru.com.

Яшин рассказал телеканалу "Дождь", что его подкараулили пять сотрудников полиции: "Я даже не могу представить, как долго они там стояли".

Политик не получил официальных обвинений, но полагает, что задержание связано с акцией 24 декабря и что в отношении него в итоге будет составлен протокол по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

"Я предполагаю, что за этим стоит мэрия. Для них важно задавить любые протесты и любую активность", — подчеркнул Яшин.

В прошедшие выходные Яшин организовал акцию "День свободных выборов", которую власти и полиция посчитали "несогласованным массовым мероприятием". Затем 25 декабря полиция нагрянула к родителям оппозиционера.

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