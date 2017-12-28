Дайте поспать! Сколько можно слать счета и извещения по ночам?

Обратить более пристальное внимание на эту неприятность Rus.Postimees попросил Сергей Гаврилов:

«Есть просьба\предложение, тема, если хотите.

Осветите на сайте такой вопрос: рассылку различных электронных писем как от коммерческих организаций\фирм, так и от госучреждений\департаментов Эстонии частным лицам в ночное время!

Когда простые люди, в отличии от программистов, по ночам пишущих программы рассылок, элементарно спят!

Особенно приятно тем, кто, заснул с трудом. Наконец-то... И вот оно! Звоночек со смартфона о письме на мыло. Такая радость в ноль часов, или в два ночи, или в четыре, под утро.

Приходится или каждый вечер тыкаться, чтобы отключить звуковой сигнал, или держать его выключенным постоянно.

Лично я имею несколько отписок от разных фирм и из одного госучреждения я объяснениями, что такова «система» и «к сожалению, ее нельзя изменить»... Нельзя изменить, отредактировать программу?!

Насколько я понимаю, такая «система» выросла из предложения меньше использовать энергию в дневное время, и часть автоматической работы делать (роботам) в ночные часы. Вроде здраво, но о людях живых, по ночам спящих, позабыли.

Грустно немного...»

Немного грустно и нам, поскольку ночные сигналы получаем и мы. Умники действительно советует отключать звук на телефоне или сам телефон: будильник сработает и так. Однако кроме оповещений о счетах есть еще и близкие люди, которым ночью может потребоваться помощь, но дозвониться до нас они не смогут. Что, в общем-то, совсем не хорошо. Именно поэтому мы обратились в несколько наиболее популярных фирм с большим количеством клиентов: тема ночных рассылок им знакома, как никому другому.

Руководитель службы по связям с общественностью Tele2 Лийна Лийв говорит, что Tele2 никогда умышленно не отправляет сообщения или электронные письма по ночам: «SMS и письма подготовлены к рассылке так, чтобы они отправлялись по рабочим дня с 9 до 20 часов. Исключение составляют только SMS на день рождения, которые высылаются и в выходные дни, но обязательно в дневное время».

И все вроде бы хорошо, если бы не одно но: «И счета высылаются на электронную почту в дневное время, но когда их одновременно уходят сотни тысяч, некоторые доходят до места в более позднее время, но это, скорее исключение».

Специалист по связям с общественностью Swedbank Мааре Уус объяснила: «Поскольку наша клиентская база очень большая, рассылка писем и вправду в определенных случаях может занять так много времени, что часть клиентов получат их в ночные часы. К сожалению, мы не можем ускорить этот процесс. Советуем клиентам, которых такие письма тревожат, ставить телефоны/иные приборы на ночь на беззвучный режим или отключить оповещение на часть писем».

И пресс-секретарь Telia Ирина Кузина заверила: «Рассылку любых писем и сообщений Telia мы стараемся организовать так, чтобы клиенты получали их в дневное время».

Между тем, есть извещения с технической информацией, которые телекоммуникационная фирма обязана отправлять клиентам в экстренных случаях и/или, которые отправляются одновременно в большом количестве, может происходить и в вечернее время: «Однако мы делаем все от нас зависящее, чтобы даже эти сообщения отправлялись в дневное время».

Кузина добавила: «Что касается времени, когда электронное письмо попадает в почтовый ящик конкретного человека, то мы не можем влиять на это в полной мере, поскольку это зависит от степени нагрузки почтового сервера клиента и конфигурации этого сервера».