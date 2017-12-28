Картина дня: подробности теракта в Петербурге, изменение размера пособий и биткойновая шахта в Ида-Вирумаа

Подробности теракта в Петербурге

Устроившего взрыв в питерском универмаге "Перекресток" засняли камеры внутри магазина: разыскивают крепко сложенного брюнета неславянской внешности. Читать далее.... Опубликовано фото подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге. Читать далее... Президент России Владимир Путин признал взрыв, прогремевший 27 декабря в супермаркете, нападением террористов. Ранее правоохранительные органы квалифицировали происшествие как "покушение на убийство двух и более лиц". Читать далее...

Пособия и компенсации: смотрите, какие изменения ждут жителей Эстонии в 2018 году

Министерство социальных дел сообщило о всех изменениях, которые ждут жителей Эстонии в новом году. Читать далее...

Из Хельсинки в Таллинн можно будет добраться за 15 минут

Через каких-то 30 лет из Хельсинки до Берлина можно будет добраться на поезде всего за десять часов. А поездка до Таллинна займет не более 15 минут. Именно таким видят транспорт будущего финские студенты. Читать далее...

Ребенку в детском саду выбили передние зубы

История с девочкой, потерявшей во время игры с друзьями по детскому саду два коренных зуба, привела к затяжному судебному процессу, победу в котором попеременно одерживали то детский сад, то мать пострадавшей. Читать далее...

Неправильно припаркованный автомобиль обернулся для водителя тюремным заключением

В конце ноября полиция задержала в Пярнумаа мужчину, который прятал в бензобаке 15 магазинных коробок пистолетов Glock и пытался их вывезти из Эстонии. Читать далее...

В Ида-Вирумаа появится биткойновая шахта

В январе в качестве первого арендатора на Балтийской электростанции японцы откроют в технопарке концерна Eesti Energia масштабную для этих мест криптошахту. Читать далее...

Видеорегистратор записал последние слова водителя автобуса перед наездом на пешеходов

В интернете появились кадры, снятые видеорегистратором автобуса перед наездом на людей в подземном переходе возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве. Читать далее...

Как пенсионеру рассчитать свои доходы с нового года?

Меняющаяся с нового года налоговая система заставит работающих пенсионеров держать свои доходы под контролем. В противном случае может возникнуть ситуация, при которой получающий кроме пенсии дополнительный доход пенсионер через год будет вынужден возвращать государству деньги. Читать далее...

Возмущенный читатель: вместо 1000 евро банкомат выдал мне 900 евро

В редакцию обратился пенсионер Олев, который хотел снять в банкомате SEB в Пярну 1000 евро, но, по его словам, получил только 900 евро. «Я пенсионер, и 100 евро для меня - очень большие деньги», - говорит он. Читать далее...

Молодая пара с двумя маленькими детьми осталась без крыши над головой

В Рождество, 25 декабря, в 17.42 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Пайде на улице Парги. Быстро распространяющийся огонь охватил все здание и переехавшие в дом девять месяцев назад Андрес Алев и Кади Луйк с двумя маленькими детьми остались без крыши над головой. Читать далее...

Вопрос читателя: правда ли, что покупки в английских интернет-магазинах будут облагаться дополнительными налогами?

В редакцию портала Rus.Postimees со своим вопросом обратился читатель Виктор, которого беспокоит ситуация вокруг английских интернет-магазинов. Читать далее...

Порошенко объяснил, почему во время обмена пленными Киев не отдал ни одного россиянина

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев во время проходившего накануне обмена пленными с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками не освободил арестованных в стране россиян. Читать далее...