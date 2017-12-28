Яркая галерея: праздники в шведской деревне - кот, яблоки и живая ель

В этом шведском деревенском доме традиционный праздничный декор сочетается с деталями в рустикальном стиле: в качестве украшений хозяева дома использовали не только свежую хвою, но и спелые красные яблоки, которые так похожи на елочные шары. Дополняет идеальную обстановку большой рыжий кот, в эти праздники ему, наверняка, перепадет много объятий. Вот такое замечательное Рождество в деревне!