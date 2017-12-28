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Яркая галерея: праздники в шведской деревне - кот, яблоки и живая ель

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Конец года — это время чудесных праздников. Дома вас ждут вечерние посиделки и искренние объятия родных. В это время как никогда хочется ощущать уют и теплую домашнюю обстановку, пишет наш информационный партнер - интерьерный блог Pufikhomes.

В этом шведском деревенском доме традиционный праздничный декор сочетается с деталями в рустикальном стиле: в качестве украшений хозяева дома использовали не только свежую хвою, но и спелые красные яблоки, которые так похожи на елочные шары. Дополняет идеальную обстановку большой рыжий кот, в эти праздники ему, наверняка, перепадет много объятий. Вот такое замечательное Рождество в деревне!

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