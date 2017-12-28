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Нужна ваша помощь! Пропал 16-летний юноша

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ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летнего Урмо, который ушел из дома 23 декабря и пропал.

Согласно имеющимся у полиции данным юноша уехал из Эльва в Тарту к друзьям и должен был вернуться домой вечером 23 декабря, но до сих пор не вернулся. Телефон Урмо выключен, и поэтому невозможно убедиться, все ли с ним в порядке.

Полиция связалась со знакомыми и друзьями Урмо, но установить местонахождения юноши пока не удалось. Его поиски продолжаются.

Рост Урмо 170 сантиметров. Он худощавого телосложения и у него светлые волосы. На нем были джинсы, коричневая обувь и пестрая сине-серая куртка.

Полиция просит всех, кто знает что-либо об Урмо, позвонить по короткому номеру 112.

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