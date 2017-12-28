Нужна ваша помощь! Пропал 16-летний юноша

Нужна ваша помощь! Пропал 16-летний юноша2
28 декабря 2017 г., 15:23
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летнего Урмо, который ушел из дома 23 декабря и пропал.
Согласно имеющимся у полиции данным юноша уехал из Эльва в Тарту к друзьям и должен был вернуться домой вечером 23 декабря, но до сих пор не вернулся. Телефон Урмо выключен, и поэтому невозможно убедиться, все ли с ним в порядке.
Полиция связалась со знакомыми и друзьями Урмо, но установить местонахождения юноши пока не удалось. Его поиски продолжаются.
Рост Урмо 170 сантиметров. Он худощавого телосложения и у него светлые волосы. На нем были джинсы, коричневая обувь и пестрая сине-серая куртка.
Полиция просит всех, кто знает что-либо об Урмо, позвонить по короткому номеру 112.