Нужна ваша помощь! Пропал 16-летний юноша

Согласно имеющимся у полиции данным юноша уехал из Эльва в Тарту к друзьям и должен был вернуться домой вечером 23 декабря, но до сих пор не вернулся. Телефон Урмо выключен, и поэтому невозможно убедиться, все ли с ним в порядке.

Полиция связалась со знакомыми и друзьями Урмо, но установить местонахождения юноши пока не удалось. Его поиски продолжаются.

Рост Урмо 170 сантиметров. Он худощавого телосложения и у него светлые волосы. На нем были джинсы, коричневая обувь и пестрая сине-серая куртка.

Полиция просит всех, кто знает что-либо об Урмо, позвонить по короткому номеру 112.