Галерея: Департамент шоссейных дорог протестировал новые электронные дорожные знаки

По словам руководителя по проектам отдела организации дорожного движения департамента шоссейных дорог Сийма Вайкмаа, установленные как в Сауга, в Раэкюла, так и неподалеку от моста Папинийду электронные табло исправны, но небольшие недочеты все же имеются. «Кое-какие недочеты нужно устранить. Например, выяснилось, что один из столбов у моста Папинийду немного наклонился. Я отмечаю все недочеты, а потом их исправят. Если табло будет стоять неровно, водителям будет сложно считывать с него информацию», - пояснил он.

Сотрудники департамента также проверяли, насколько хорошо видно новые электронные дорожные знаки. По их мнению, табло отлично справляются со своими задачами.

Зимой с помощью электронных дорожных знаков можно оперативно увеличивать максимальную скорость движения, если погодные условия это позволяют. И наоборот — если ситуация на дорогах становится небезопасной — максимальную скорость движения будут снижать.

Также с помощью табло водителей будут информировать о возможных препятствиях, дорожных работах и временных объездах. Зимой экраны будут сообщать водителям о возможном гололеде, а также показывать температуру воздуха и дорожного полотна.