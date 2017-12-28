Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Дожди и оттепель сделали свое дело: по некоторым дорогам в Латвии не проехать

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Liis Treimann

Из-за неблагоприятных погодных условий - дождей и оттепели - во многих регионах Латвии на грунтовых автодорогах наступила распутица, сообщает VAS Latvijas Valsts celi.

В связи с этим вводятся ограничения по массе автотранспорта - по грунтовым дорогам запрещен проезд автомобилей тяжелее 10 тонн, сообщает портал Rus.TVNET.

Такие ограничения введены на 157 участках грунтовых дорог, в том числе на 96 участках ограничения действуют в течение всего года.

Как сообщает Latvijas Valsts ceļi, больше всего кратковременных ограничений по массе введено на грунтовых автодорогах в окрестностях Дагды, Лимбажи, Айзкраукле, Кулдиги и Салдуса.

В Латгале и некоторых регионах Видземе грунтовые дороги обледенели, однако, если оттепель продолжится, распутица может наступить и здесь.

Наверх