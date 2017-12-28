Apple может снизить цены на iPhone X и iPhone 8 из-за низкого спроса

В число рынков, на которых спрос на новые iPhone оказался ниже прогнозируемого, вошли Тайвань, Сингапур и главный для Apple рынок - США. Предполагается, что снижение стоимости устройств на 50 долларов или более приведет к заметному росту продаж смартфонов Apple в этих странах, пишет Newsru.com.

Как отмечает Phone Arena , пока что речь идет всего лишь о слухе, который вполне может оказаться ложным. При этом стоит отметить, что Apple регулярно снижает цены на старые модели iPhone после выхода новых в начале осени. Слабый спрос на iPhone 8, 8 Plus и iPhone X может заставить компанию из Купертино снизить цену устройств раньше обычного, например в начале весны, когда Apple презентует новые устройства, или летом в ходе конференции для разработчиков WWDC.

Напомним, на этой неделе сообщалось, что по итогам ноября доля Apple на российском рынке составила 43,1% в денежном выражении и 16,4% в натуральном, тогда как по итогам сентября Apple занимала 13,8% рынка в штуках и 32,6% в денежном выражении. В то же время в США, по данным компании Consumer Intelligence Research Partners, рыночная доля iPhone X в первый полный месяц продаж составила 30%, тогда как годом ранее для iPhone 7 этот показатель составлял 73%.