В Италии собакам запретили писать в центре города: штраф до 500 евро

Мэр города Илария Каприольо подписала указ, согласно которому владельцев собак, помочившихся на центральных улицах города, может ожидать штраф в размере до 500 евро.

«Так больше не могло продолжаться. Владельцы магазинов попросили нас вмешаться», - цитирует Каприольо Repubblica.it. По ее словам, собаки, справляющие малую нужду на фонарные столбы, портики и стены исторических зданий, наносят им ущерб.

«Мы не запрещаем центр для собак-компаньонов, мы лишь запрещаем пачкать главные улицы, где ходят люди: хозяева и их собаки могут гулять в центре, но свои дела они должны справлять на проезжей части, а не на тротуаре или под портиками», - заявила мэр.

Помимо пакетиков для экскрементов, хозяева собак должны будут носить теперь с собой бутылку с водой, чтобы смывать следы собачьей мочи, если любимец все-таки успеет совершить свое преступное деяние.

В ответ на эти жесткие меры защитники животных уже пообещали бойкотировать магазины в центре Савоны.