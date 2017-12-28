Фото: попытка скрыться от полиции закончилась для пьяного водителя плачевно

Полицейский патруль заметил в 9.50 в Виймси автомобиль, который вызвал подозрения из-за стиля вождения мужчины, находившегося за рулем. Когда полицейские попытались приблизиться к машине, водитель резко повернул направо.

Стражи правопорядка приказали водителю остановиться, но он проигнорировал распоряжение и попытался на большой скорости скрыться от полиции. Через несколько минут погони автомобиль на улице Рохунеэме выехал с дороги.

В ходе проверки выяснилось, что 32-летний мужчина употреблял алкоголь и у него отсутствовали права, так как их отобрали права за предыдущие нарушения.

Поскольку столкновения с деревом из-за большой скорости было сильным, то водителя сначала отправили в больницу на осмотр.

Полевой руководитель Ида-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры Михкель-Яагуб Лаатс отметил, что во время погони скорость полицейского автомобиля иногда достигала 130 км/ч, а это значит, что скорость нарушителя была еще выше.

«В результате ДТП автомобиль нарушителя был сильно деформирован. Особенно сильно пострадало переднее кресло пассажира. Это счастливый случай, что водитель сильно не пострадал. Был бы рядом с ним пассажир, то его бы сегодня, вероятно, уже не было в живых», - отметил Лаатс.