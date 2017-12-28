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Фото: черно-белая квартира с орхидеями в Нарва-Йыэсуу ждет нового хозяина

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ФОТО: KV.EE

Эта квартира в мансардном этаже с двумя балконами и видом на море готова к заселению и ждет того, кому жизнь в курортном городе доставит удовольствие.

Эта очень большая двухкомнатная квартира находится на четвертом этаже четырехэтажного дома, построенного в 2013 году. Дом с красивой архитектурой, просторным и светлым вестибюлем, удобными лестницами.

ФОТО: KV.EE

Площадь квартиры - более ста квадратных метров, поэтому можете представить себе, насколько просторны комнаты. Дизайн интерьера строгий и элегантный, с преобладанием белого, коричневого, бежевого и черного цветов.

ФОТО: KV.EE
ФОТО: KV.EE

Гостиная соединена с кухней, из которой можно попасть на большой балкон с видом на море. Другой балкон находится с южной стороны дома.

ФОТО: KV.EE

Огромная ванная комната с массажной ванной и душем очень красива, а плитка со стильным цветочным узором настраивает на романтический лад.

ФОТО: KV.EE

В отделке квартиры использованы современные материалы и технологии.

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