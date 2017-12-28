Столичные власти призывают регистрироваться в качестве жителей Таллинна

К числу таких преимуществ Аас отнес бесплатный проезд в общественном транспорте, повышенную с нового года до 100 евро добавку к пенсии, скидки при покупке медикаментов. Аас подчеркнул, что Таллинн - одно из немногих самоуправлений, выплачивающих субсидию на питание детей в детских садах, практически покрывающую всю стоимость питания. Причем постепенно оно будет включать все больше экологически чистых продуктов. Бесплатным стало питание в школе и для гимназистов.

"В Таллинне уже почти десять лет ведется муниципальное жилищное строительство, - подчеркнул Аас. - Мы предоставляем жилье молодым семьям, работникам городских учреждений, спасателям, полицейским, медицинским работникам и работникам сферы образования. Мы продолжаем выплачивать пособие по рождению ребенка и на поступающего в школу первоклассника. Ранцевое пособие в Таллинне составляет 320 евро. Кроме того, выплачиваются прожиточные пособия, разовые пособия нуждающимся в помощи и многое другое."

По данным Регистра народонаселения, по состоянию на сегодняшнее утро в Таллинне насчитывались 448 815 жителей. С начала года число таллинцев выросло на 5192 человека. Целью стало достижение в ближайшее время численности населения столицы в 450 тысяч.

Городская управа, отметил Аас, рада каждому новому таллинцу - совсем крохотному или взрослому. Растущая численность населения города, по его мнению, с одной стороны, признак того, что столица успешно развивается, а с другой стороны, служит признанием сделанного и подтверждением правильности поставленных целей. Растущее население ведет к увеличению доходной базы города, а это позволяет улучшать благосостояние горожан. Их интересы, заверил мэр, были и будут самым главным приоритетом городских властей.

Заявление о регистрации по месту жительства можно представить районной управе, либо посетив ее, отправил его по почте с приложением копии удостоверения личности (страницы, на которой указаны личные данные), отправив то и другие по электронной почте с цифровым заверением, а также, используя электронную службу сайта Регистра народонаселения на портале eesti.ee