Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

24-летнего молодого человека ударили ножом в шею

Полиция задержала трех подозреваемых!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Нож. Фото иллюстративное | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Сегодня рано утром в Ярваском уезде в больницу был доставлен 24-летний молодой человек с ножевым ранением.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, для выяснения обстоятельств произошедшего было возбуждено уголовное дело, сообщает Järva Teataja.

В его рамках были задержаны трое молодых людей, которых подозревают в причинении тяжелого вреда здоровью.

«Молодых людей вместе с пострадавшим запечатлела камера наружного наблюдения около заправки Olerex в Тюри», - отметила Рейнхольд.

По данным, которые имеются у издания Sakala, молодого человека ударили ножом в область шеи.

Наверх