24-летнего молодого человека ударили ножом в шею
Полиция задержала трех подозреваемых!
28 декабря 2017 г., 16:46
Сегодня рано утром в Ярваском уезде в больницу был доставлен 24-летний молодой человек с ножевым ранением.
По словам пресс-секретаря Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, для выяснения обстоятельств произошедшего было возбуждено уголовное дело, сообщает Järva Teataja.
В его рамках были задержаны трое молодых людей, которых подозревают в причинении тяжелого вреда здоровью.
«Молодых людей вместе с пострадавшим запечатлела камера наружного наблюдения около заправки Olerex в Тюри», - отметила Рейнхольд.
По данным, которые имеются у издания Sakala, молодого человека ударили ножом в область шеи.