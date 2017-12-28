24-летнего молодого человека ударили ножом в шею

По словам пресс-секретаря Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, для выяснения обстоятельств произошедшего было возбуждено уголовное дело, сообщает Järva Teataja.

В его рамках были задержаны трое молодых людей, которых подозревают в причинении тяжелого вреда здоровью.

«Молодых людей вместе с пострадавшим запечатлела камера наружного наблюдения около заправки Olerex в Тюри», - отметила Рейнхольд.

По данным, которые имеются у издания Sakala, молодого человека ударили ножом в область шеи.