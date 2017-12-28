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Внимание, розыск! В Таллинне пропала 15-летняя девочка

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Пропавшая Мария-Александра. | ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 15-летней Марии-Александры. Девочка пропала в Таллинне в среду, 27 декабря.

Девочка покинула свое место жительства в среду, 27 декабря, около 14.00 и до сих пор не вернулась. По данным полиции, девочка может находиться в Пыхья-Таллинне и Ласнамяэ, но также она может оказаться и в других столичных районах.

Приметы Марии-Александры: рост около 164 см, среднего телосложения, осветленные волосы средней длины. На момент исчезновения была одета в синие джинсы, синие полусапожки, темно-красную куртку и темно-красный шарф с черными узорами. Мобильного телефона у нее с собой не было.

Полиция пообдащалсь со знакомыми и близкими девочки, а также проверили места, где она могла находиться. Поиски пока не принесли результатов.

Стражи порядка простя всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей Марии- Александер, позвонить по телефону 112.

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