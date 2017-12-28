Легенда хоккея Сергей Макаров: "России желаю золота Олимпиады, Эстонии - стать хоккейной державой"

Двухкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по хоккею Сергей Макаров в эти дни присутствует на молодежном рождественском хоккейном турнире, организованном группой UHLE. Легенда мирового хоккея в интервью rus.postimees рассказал про шансы сборной России на Олимпиаде в Корее, куда, правда, россияне поедут под нейтральным флагом, а также поведал про трудности, с которыми могут столкнуться хоккеисты, желающие играть в сильнейшей хоккейной лиге мира - НХЛ.
Подготовка к хоккейному турниру на Олимпиаде в Корее возведена в России в статус государственного проекта. Ради этого после отказа сильнейшей лиги мира, НХЛ, отпустить на Олимпиаду игроков клубов лиги, в России пожертвовали своим первенством. Континентальная Хоккейная лига отказалась от планов расширения, ввела послабления лимита заработных плат в клубах. В результате в этом сезоне КХЛ рвут на части два армейских клуба: питерский СКА и московский ЦСКА, которые на последний этап Евротура отправили в сборную всех своих сильнейших игроков, которые составили почти весь состав сборной Знарка.
В советское время такой подход комплектования сборной испытал и Сергей Макаров, призванный в 1978 году из родного Челябинского "Трактора" в "армию", то есть в московский ЦСКА Виктора Тихонова.
- В Канаде ведь тоже существовала система подготовки сборной к Олимпиаде: команда собиралась и целый год готовилась к Играм, принимая участие в различных турнирах типа "Кубка Шпенглера" и "Кубка "Известий"... В России сейчас возвращаются к старой системе, когда игроков на главный турнир четырехлетия наигрывали в клубах-гигантах.
- Ну, это они, канадцы, у СССР позаимствовали (смеется). Мы круглый год в ЦСКА тоже были все вместе. К сборной потом, правда, добавляли лучших игроков из "Спартака", "Динамо", но все равно мы были на долгих сборах вместе. Сейчас я могу рассуждать больше как болельщик, думаю, что тут сыграл свою роль фактор того, что 25 лет Россия хоккей на Олимпиаде не выигрывала и практика базового клуба для сборной, коим был в свое время ЦСКА, более не практиковалась. Может быть, пришли к выводу, что не так все в СССР плохо и было, и решили провести эксперимент снова. Мы же в свое время выигрывали множество турниров. Однако, думаю, что после Олимпиады от такого проекта отойдут. Просто на данном этапе решили все деньги вложить именно в два клуба, чтобы там наигрывались сильнейшие игроки России. Осталось ждать немного, всего полтора месяца. Тогда узнаем, но думаю, что если и на этот раз не выиграем золото, то проблемы и разбирательства в России, в ФХР, будут.
- В этом сезоне каждая потеря очков СКА или ЦСКА поклонниками хоккея воспринимается как экстраординарное событие, ровно как и в СССР обыграть ЦСКА или "Динамо" для клуба "Трактор" из вашего родного Челябинска было сродни завоеванию медалей союзного чемпионата. Нынешнее же положение дел, по вашему мнению, на перспективах развития КХЛ сказывается однозначно негативно, а эффект от такого создания супер-клубов в лиге, где большая часть команд сводят концы с концами и теряют зрелищность, будет отзываться еще пару лет в сердцах болельщиков и специалистов.
- На самом деле это плохо, когда все лучшие игроки собраны только в двух командах. С ними просто становится неинтересно играть командам, чьи финансовые возможности ниже, в конечном итоге это приведет к деградации и хоккея, и лиги. Надо делать чемпионат с равными для всех возможностями. Идеальный тут пример - НХЛ. Никогда не знаешь, какая команда там выстрелит в какой год. Раньше КХЛ была более сбалансированной, но еще раз повторюсь: то, что сейчас мы наблюдаем со СКА и ЦСКА - это эксперимент на олимпийский год.
- Олимпийский турнир из-за неприезда энхаэловцев потеряет в качестве? Или наоборот, будет непредсказуемым?
- Турнир на хоккейной Олимпиаде будет очень ровным. И шведы хороши, и канадцы. Многие из них играют в КХЛ. Даже Евротур показал, что все команды уже играют олимпийскими составами и легко сборной России не будет. На Кубке "Первого канала" в первом периоде канадцы, игравшие с листа, прижали сборную России в ее зоне. Также и финны сильны, а канадцы вообще по сути накатывают в этом году на Евротуре именно свой олимпийский состав. Сейчас много канадцев, у которых есть опыт в НХЛ по паре сотне матчей - и в Швеции, и в КХЛ. Правильно говорят: слабых канадцев не бывает. Что нам было с ними играть тяжело, что сейчас - сборной России.
- На Олимпиаду россиян повезет ваш земляк, сделавший себе имя в Риге и имеющий сейчас гражданство Германии Олег Знарок. Это уже восьмой тренер сборной России за 25 лет. Только легендарному Виктору Тихонову удалось продержаться две Олимпиады - в 1992 команда СНГ, на остатках могучего советского хоккея сумела завоевать золото, а в 1994 году в Лиллехамер не приехали главные звезды той эпохи Вячеслав Быков и Андрей Хомутов, которых не отпустил швейцарский "Фрибург" и Тихонову пришлось брать игроков из чемпионатов Италии, Норвегии. Такая сборная заняла четвертое место, проиграв финнам в утешительном финале, а с 1998 и по 2014 год, когда на Олимпиады приезжали энхаэловцы,тренерский штаб комплектовался каждый раз заново. В 1998 году тренером стал Владимир Юрзинов-старший. Это был тренер-демократ, ради которого даже заядлые отказники приехали в сборную России, а в 2002 году на тренерский мостик заступил Вячеслав Фетисов - проповедник чисто энхаэловского стиля (игроков российской лиги ни в 1998 ни в 2002 на льду не было).
В 2006 году, когда споры и дрязги начала 90-х между ФХР и игроками НХЛ сошли на нет, тренерский штаб на Олимпийских играх возглавлял тренер-победитель последнего чемпионата РХЛ. Так было с Владимиром Крикуновым, считавшимся в России в середине 2000-х топовым тренером, после него команду возглавили победители регулярного сезона РХЛ Вячеслав Быков и Игорь Захаркин, которые, выиграв два подряд чемпионата мира после 15-летней засухи, в четвертьфинале Ванкувера уступили канадцам 3:7. В Сочи сборной рулил наставник "Ак Барса", многократный чемпион РХЛ и КХЛ, первый русский тренер в НХЛ Зинетулла Билялетдинов. Результат: вылет от финном в 1/4 финала Сочи. Теперь сборную в Корею повезет топовый тренер последних лет Олег Знарок.
- Быков и Знарок- оба мои земляки, но как нет двух одинаковых людей, так нет и двух одинаковых тренеров. Олег - более такой простой по общению и привычкам, "мужик" такой, жесткий по отношению к подопечным. Да и игроки они разные были. Слава был интеллигентным плеймейкером, Олег - более жестким нападающим. Это видно и в их подходах, их тренерских работах. Быков, например, всегда умеет найти индивидуальный психологический подход и игроку. На последних двух Олимпиадах хоть и играли все сильнейшие, но результата не было. Почему? Однозначного ответа тут нет. Наверное, тренеры не смогли найти подход к ребятам, не смогли их завести, чтобы они настроились на победу. Тут еще один момент: на Олимпиаде в Сочи ребята могли не принять защитный хоккей Билялетдинова, который сам всю жизнь играл защитником и перенес свой игровой хоккей на тренерскую работу. Но это плохо для нападающих, которых Зинетулла поставил в жесткие рамки и, образно говоря, подрезал им крылья. Вот этого, может, на последней Олимпиаде и не хватило. Билялетдинов и, например, Крикунов - та самая старая школа: они работают больше на оборонительный хоккей. Разрушать всегда проще. У Билялетдинова и в "Ак Барсе" не заигрывали многие креативные игроки.
- Сейчас многие молодые игроки в возрасте 14-15 лет уезжают в юниорские лиги США и Канады, кто-то пробивается в НХЛ, кто-то теряется там и заканчивает карьеру. Неужели в России нельзя довести мастерство юного игрока до уровня, когда он, поиграв во взрослых командах, поедет не в юниорскую лигу, а в НХЛ?
- Мне лично помогло закрепиться в НХЛ то, что у нас был опыт как игры против профи, так и жизни в Канаде. В 80-х мы каждый год проводили там минимум по месяцу. Я знал, как они играют, они знали, как я играю. А молодые, те, что сейчас едут массово из детских спортшкол в Америку - я думаю, это заслуга излишне амбициозных родителей. Во времена СССР родители вообще не лезли в наши тренировки. Им было важно, что мы в спортшколе накормлены, к делу пристроены - и все. Сейчас родители вмешиваются в спортивную жизнь детей, меняют неугодных тренеров.
В Канаде, например, родителям вообще запрещено присутствовать на тренировках. Родители привозят детей и идут пить кофе, потом забирают детей. У нас что в 90-х началось - это ужас. Те ребята, которые сейчас массово уезжают в юниорские лиги Америки - это все плоды той системы, которую родители создали в 90-х. К ним приходят агенты, они ведь тоже хотят заработать, дают денег немного и говорят: "Давайте ребенка в Америку отправим". Родители думают, что все - это уже ребенка в НХЛ везут. Но мы ничего не можем запретить. В СССР можно было, а сейчас другие правила. Сколько уехало детей в Америку, а сколько из них реально в НХЛ заиграло? Из тысячи единицы. Но, однако, родители себя считают тренерами-профессионалами высшей квалификации, и портят этим судьбы детей. Мое мнение: надо ехать в НХЛ уже зрелым мастером. Если там не получится, всегда можно вернуться домой, поиграть еще год-два в КХЛ, а потом - ехать обратно в НХЛ.
- Так сделал Евгений Дадонов. Начальный период в США у него не получился, игрок вернулся в Россию, в СКА, а сейчас, вернувшись этим летом в НХЛ, является лидером "Флориды Пантерс". Вы, кстати, по понятным причинам, сами уехали в НХЛ только в 30 лет и сразу завоевали приз лучшего новичка, "Колдер Трофи". Из-за этого потом, кстати, правила поменяли: теперь только игрок не старше 25 лет может претендовать на этот приз.
- Это да... (Смеется.) Я переписал правило НХЛ, которое до меня там лет сто было. Наследил, так сказать...
- В НХЛ, однако, можно уехать и в 30 лет, сложившимся мастером, выигравшим на родине все, что можно, но если нет характера, то в Америке делать нечего. Яркий пример тому - Вадим Шипачев, подписавший летом пятимиллионный контракт с "Лас-Вегасом", но проведший всего три матча в НХЛ и сбежавший оттуда обратно в Россию.
- В НХЛ надо быть бойцом, а у Шипачева нет такого характера, он игрок не для НХЛ. В Америке в паспорт никто не смотрит, надо просто с первого дня грызть лед, завоевывать место в составе, конкуренция там бешеная. Надо забыть о бытовых вопросах, семье, языке и доказывать свое право играть в НХЛ. Вадим этого сделать не смог. Надо было потерпеть, мы жили по 11 месяцев в году без семей. Я думаю, что игрок, претендующий на топ-6, должен был на тренинг-кэмпе доказать, что он именно игрок топ-6, а тут Вадику надо было просто потерпеть и выгрызть свое место в составе.
- Языковой барьер для успешной карьеры в НХЛ не является помехой, а если в клубе играют соотечественники, то адаптация к США пройдет незаметно и легко.
- Действительно, может, легче, когда вокруг тебя играют соотечественники. Вот в "Тампе" сейчас играет много россиян. Им легче - они вечером ходили в ресторан, пообщались на русском, обсудили какие-то моменты игровые... Это снимает напряжение. А если ты один, это немного зажимает, и у кого характер послабее, как вот у Шипачева, то игрок просто замыкается в себе.
Как Вам удалось выучить английский, ведь Вы довольно быстро сумели заговорить на нем...
- Не так сложно выучить язык игроку, как сложно его близким, которые английского не знают. Мы-то все время в языковой среде были. Тренировки, самолеты, автобусы, в бар ходили с игроками - так я и заговорил на английском. А вот членам семьи в этом плане было гораздо труднее. Но на льду хоккейные термины одинаковые, но вот в процессе остального общения, когда нет рядом русского, хочешь не хочешь, а заговоришь. Конечно, есть игроки, которые так язык и не осваивают на бытовом уровне, даже для журналистов у них есть определенный набор слов для интервью, а на льду там уже надо показывать какой ты игрок есть. Там уже язык не так и важен. На льду надо быть профессионалом. А сейчас в жизни есть компьютеры - нажал кнопку, тебе все переведут уже.
У нас, кстати, с Игорем Ларионовым в "Сан-Хосе" был такой интересный момент, когда Кевин Константайн, главный тренер "Акул", запрещал нам между собой говорить на русском. Он так и кричал нам - "no russian, no russian". Думал, что на русском мы про него говорим что-то плохое. Мы предлагали ему выучить русский.
- Кстати, в "Сан-Хосе" с Вами играли и латыши - Сандис Озолиньш и Артурс Ирбе. Не было ли каких острых межнациональных тем между Вами? Времена-то были все-таки сложные - самое начало 90-х? Артурс Ирбе десятилетие спустя довольно резко отзывался о СССР, России...
- В хоккее про таких говорят: "Вратарь - это особая психология". Артурс и в команде СССР ни с кем не общался и даже в "Сан-Хосе" с земляком Озолиньшем. Хотя два латыша должны были общаться. Но это - вратарь. Они весь матч один в воротах, а мы все-таки полевые игроки, играем в команде. Сандис прекрасно говорит по-русски и в молодежки СССР вызывался. Поэтому с Сандисом у нас никаких проблем не возникало. А Ирбе - просто особая личность.
- В Эстонии хоккей развит очень слабо. Национальная сборная балансирует между третьим и четвертым эшелоном мирового хоккея. Детские команды из-за отсутствия качественного тренерского состава не прогрессируют. Как нам поправить свое положение?
- Географическое положение Эстонии для развития хоккея сейчас просто прекрасное: -два часа на пароме - и вы в Хельсинки, четыре часа на машине - и уже в Петербурге. То есть для получения опыта детям, для подготовки тренерских кадров позиция идеальная, плюс вижу, что и с инфраструктурой в Эстонии становится все лучше. Это мы раньше играли на открытом воздухе, а сейчас созданы все условия. Только надо заниматься детским хоккеем основательно. Тогда и появится Эстония на карте хоккейных держав. А так с советских времен помню только Нарву и "Кренгольм" - вот Нарва- это была хоккейная столица Эстонии. Вообще хоккей сейчас двигается более в сторону Азии, две Олимпиады пройдут в Корее и Китае, там готовят почву для хоккейного бума, плюс ко всему Азия - это большой рынок для хоккея. В направлении Севера и Запада уже двигаться сложнее. Скандинавия вся играет в хоккей, осталась только Прибалтика, вот от нее можно сейчас ожидать рывка в хоккее. Чем хоккей многонациональнее, тем лучше - смотрите на НХЛ, там симбиоз всего лучшего: европейского, американского, скандинавского хоккея. Чисто американского или европейского как такового стиля больше нет. Тренерские же кадры надо воспитывать, но им ведь тоже надо у кого то учиться. Полагаю, что на данном этапе развития хоккея в Эстонии можно приглашать зарубежных специалистов. Тогда и свои тренера появятся.
- В НХЛ сейчас много россиян на ведущих ролях в своих заокенских клубах. Одни из самых заметных в этом сезоне - Александр Овечкин и Никита Кучеров. Какой игрок больше всего Вам ближе по стилю игры?
- Мне, если честно, нравится больше Никита Кучеров. Он игрок еще советской школы. Видна его комбинационная школа. Его НХЛ еще не сломала. А Александр Овечкин - это типичный игрок в стиле НХЛ. Бросает, бросает, бросает, но он не советской школы игрок. Вообще приятно, что игроки-россияне, которые играют в комбинационный хоккей, в Америке сейчас на первых ролях - Артемий Панарин, Евгений Кузнецов. Саша Овечкин, как и Илья Ковальчук, - все-таки более американского типа нападающий. Это поколение уехало в США в молодом возрасте. A Панарин, Кузнецов, Кучеров формировались как хоккеисты в России.
- Ваш прогноз на хоккейный турнир Олимпиады...
- Как россиянин я желаю победы России, но будет очень непросто. Давно не было у России победы. Я вспоминаю свою первую победу на ОИ в Сараево, 1980 год был разочарованием - только серебро Лэйк-Плесида. А в Сараево нам очень помог гол Александра Кожевникова и мы стали чемпионами Игр. В Калгари уже было проще. Мы уже знали, что мы имеем олимпийский титул и чувствовали себя гораздо увереннее и спокойнее.
Сергей Макаров
Чемпион Олимпийских игр, 1984 и 1988
Обладатель серебряных медалей Олимпийских игр, 1980
Чемпион мира, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989 и 1990
Чемпион СССР, 1977-89
Обладатель Кубка СССР, 1979 и 1988
Обладатель Кубка Вызова 1979
Обладатель Кубка Канады 1981
Колдер Мемориал Трофи (лучший новичок сезона НХЛ), 1990
В 2001 году введён в Зал славы ИИХФ
Вошёл в символическую сборную столетия ИИХФ
Номер 24, под которым играл Сергей Макаров, изъят из обращения в XK ЦСКА