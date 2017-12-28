Легенда хоккея Сергей Макаров: "России желаю золота Олимпиады, Эстонии - стать хоккейной державой"

Подготовка к хоккейному турниру на Олимпиаде в Корее возведена в России в статус государственного проекта. Ради этого после отказа сильнейшей лиги мира, НХЛ, отпустить на Олимпиаду игроков клубов лиги, в России пожертвовали своим первенством. Континентальная Хоккейная лига отказалась от планов расширения, ввела послабления лимита заработных плат в клубах. В результате в этом сезоне КХЛ рвут на части два армейских клуба: питерский СКА и московский ЦСКА, которые на последний этап Евротура отправили в сборную всех своих сильнейших игроков, которые составили почти весь состав сборной Знарка.

В советское время такой подход комплектования сборной испытал и Сергей Макаров, призванный в 1978 году из родного Челябинского "Трактора" в "армию", то есть в московский ЦСКА Виктора Тихонова.

- В Канаде ведь тоже существовала система подготовки сборной к Олимпиаде: команда собиралась и целый год готовилась к Играм, принимая участие в различных турнирах типа "Кубка Шпенглера" и "Кубка "Известий"... В России сейчас возвращаются к старой системе, когда игроков на главный турнир четырехлетия наигрывали в клубах-гигантах.

- Ну, это они, канадцы, у СССР позаимствовали (смеется). Мы круглый год в ЦСКА тоже были все вместе. К сборной потом, правда, добавляли лучших игроков из "Спартака", "Динамо", но все равно мы были на долгих сборах вместе. Сейчас я могу рассуждать больше как болельщик, думаю, что тут сыграл свою роль фактор того, что 25 лет Россия хоккей на Олимпиаде не выигрывала и практика базового клуба для сборной, коим был в свое время ЦСКА, более не практиковалась. Может быть, пришли к выводу, что не так все в СССР плохо и было, и решили провести эксперимент снова. Мы же в свое время выигрывали множество турниров. Однако, думаю, что после Олимпиады от такого проекта отойдут. Просто на данном этапе решили все деньги вложить именно в два клуба, чтобы там наигрывались сильнейшие игроки России. Осталось ждать немного, всего полтора месяца. Тогда узнаем, но думаю, что если и на этот раз не выиграем золото, то проблемы и разбирательства в России, в ФХР, будут.

- В этом сезоне каждая потеря очков СКА или ЦСКА поклонниками хоккея воспринимается как экстраординарное событие, ровно как и в СССР обыграть ЦСКА или "Динамо" для клуба "Трактор" из вашего родного Челябинска было сродни завоеванию медалей союзного чемпионата. Нынешнее же положение дел, по вашему мнению, на перспективах развития КХЛ сказывается однозначно негативно, а эффект от такого создания супер-клубов в лиге, где большая часть команд сводят концы с концами и теряют зрелищность, будет отзываться еще пару лет в сердцах болельщиков и специалистов.

- На самом деле это плохо, когда все лучшие игроки собраны только в двух командах. С ними просто становится неинтересно играть командам, чьи финансовые возможности ниже, в конечном итоге это приведет к деградации и хоккея, и лиги. Надо делать чемпионат с равными для всех возможностями. Идеальный тут пример - НХЛ. Никогда не знаешь, какая команда там выстрелит в какой год. Раньше КХЛ была более сбалансированной, но еще раз повторюсь: то, что сейчас мы наблюдаем со СКА и ЦСКА - это эксперимент на олимпийский год.