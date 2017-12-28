В Латвии обнаружили подпольную лабораторию наркотиков: масштабы поражают

Стоимость наркотика на нелегальном рынке составляет около 600 000 евро, сообщает портал Rus.TVNET.

Начальник криминальной полиции Видземского регионального управления полиции Раймонд Кронбергс рассказал, что в лаборатории было установлено профессиональное оборудование для производства амфетамина на сумму не менее 150 000 евро. Сама лаборатория находилась в новостройке, где никто не жил.

В ходе следственных действий были задержаны три человека, один из которых арестован, а к остальным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В ходе расследования получена информация о том, что группировка планировала реализовать наркотики на скандинавском рынке. У полиции есть информация о гражданах других стран, которые могут быть связаны с задержанной группировкой, и в настоящее время ведется сотрудничество с иностранными правоохранительными органами, чтобы привлечь виновных к ответственности.