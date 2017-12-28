Жестокое убийство: в Мексике в автомобиле Mercedes застрелена 27-летняя модель

Погибшая Андреина Эскалона была фотомоделью, которая, в частности, снималась для мужских журналов. Машину, в которой передвигались потерпевшие, обстреляли из огнестрельного оружия, сообщает El Universal .

Преступление было совершено около 17:30 24 декабря, когда модель и ее 31-летний спутник Родриго Овидио Салас Гонсалес сели в черный Mercedes Benz C280 и отъехали от клуба La Kaprishosa в Монтерее, направляясь домой в Санта-Катарину. На проспекте Моронес-Приэто в соседнем городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия машина, за рулем которой сидел Гонсалес, была обстреляна неизвестными.

Девушку и ее спутника доставили в больницу Universitario. Элисабет Эскалона получила ранение в голову и скончалась. А Гонсалесу пули попали в спину и плечо.

Гонсалес до нападения работал в баре El Canto, пишет NEWSru Israel . Полиция проверяет версию, согласно которой вооруженное нападение стало следствием ссоры пострадавших с другими посетителями клуба. Известно также, что злоумышленники преследовали потерпевших на двух автомобилях.

Модель Элисабет Эскалона стала шестым гражданином Венесуэлы, убитым в течение ноября и декабря за пределами страны. 4 ноября 2017 года в Чили 13 ударами ножа был зарезан Сусхес Мехиас. 26 ноября в гостинице Мехико был найден мертвым венесуэлец Генезис Гибсон. 6 декабря в Кукуте (департамент Норте-де-Сантандер в Колумбии) застрелили 22-летнюю Веронику Рага.

8 декабря в Майами в США 28-летний венесуэлец Луис Паласиос убил 25-летнюю жену Венди Бандера. После этого злоумышленник предпринял попытку суицида, пишет Panorama.com.ve .

Пятой жертвой стала 17-летняя гражданка Венесуэлы, которую в колумбийском городе Барранкилья зарезал бывший полицейский.