Госпрокуратура поддерживает досрочное освобождение одного из лидеров преступного мира Эстонии

"Поскольку прокуратура не согласна с обоснованиями уездного суда, то мы обжаловали соответствующее постановление в окружном суде", - сказал пресс-секретарь Госпрокуратуры Каарел Каллас, сообщает Rus.err.ee.

По его словам, Паулус мог бы находиться на свободе под электронным наблюдением. В начале декабря отказ в УДО обжаловал и сам Ассар Паулус.

Дату рассмотрения апелляционных жалоб Тартуский окружной суд пока не назначил.