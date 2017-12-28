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Госпрокуратура поддерживает досрочное освобождение одного из лидеров преступного мира Эстонии

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Ассар Паулус. | ФОТО: Jaanus Lensment

Государственная прокуратура обжаловала постановление Вируского уездного суда, согласно которому Ассару Паулусу, одному из влиятельнейших лидеров преступного мира Эстонии, было отказано в условно-досрочном освобождении.

"Поскольку прокуратура не согласна с обоснованиями уездного суда, то мы обжаловали соответствующее постановление в окружном суде", - сказал пресс-секретарь Госпрокуратуры Каарел Каллас, сообщает Rus.err.ee.

По его словам, Паулус мог бы находиться на свободе под электронным наблюдением. В начале декабря отказ в УДО обжаловал и сам Ассар Паулус.

Дату рассмотрения апелляционных жалоб Тартуский окружной суд пока не назначил.

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