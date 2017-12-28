Обеспокоенная мать: неужели дети могут прокалывать язык без согласия родителей?

«Когда дочке было 13 лет, она захотела сережку в пупке. Мы составили бумагу, на которую я поставила свою подпись», - поделилась мать девушки с Pärnu Postimees, добавив, что прокалывать язык и вставлять украшение в него она не разрешила.

Однако в рождественские праздники мать заметила, что у дочери, которой исполнилось 14 лет, все-таки появилось украшение в языке.

«Выяснилось, что дочь отложила для этого 20 евро и пошла в салон Timo Tattoo, где ей прокололи язык», - отмечает мать девушки, добавляя, что на момент прокола языка дочери еще было 13 лет.

Теперь женщина негодует. «Неужели для того, чтобы проколоть язык не нужно согласие родителей? Дырка, к счастью, зарастет, но что делать, если в один день дочь решит набить себе татуировку?» - спрашивает мать.

По словам хозяина салона Тимо Тульнола, он всегда спрашивает у несовершеннолетних, которые хотят проколоть какую-либо часть тела, о том, что по этому поводу думают их родители. Но вот письменного подтверждения согласия ему не нужно.

При этом в отношении татуировок действуют другие правила. «Это две разные вещи. Украшение можно достать из языка и ни следа не останется. Татуировка же с вами навечно», - отметил он.

По его словам, татуировки он делает либо людям, достигшим совершеннолетия, либо несовершеннолетним, которые привели в салон кого-то из родителей.

«Письмо здесь не поможет. Я тоже могу написать письмо», - отмечает он, добавляя, что при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.