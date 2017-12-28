В этом году гражданство Эстонии получили почти 560 серопаспортников

Пресс-секретарь МВД сообщил BNS, что по состоянию на 28 декабря за нынешний год гражданство Эстонии было предоставлено 797 лицам, 558 из которых были лицами без определенного гражданства.

Среди получивших гражданство Эстонии в этом году 177 человек были ранее гражданами России, 27 Украины, шестеро Беларуси, четверо гражданами Армении, четверо Азербайджана и трое Грузии. Среди получивших гражданство также те, кто ранее были гражданами США, Бангладеш, Китая, Индии, Пакистана, Финляндии, Судана и Турции.

В течение прошлого года гражданство Эстонии было предоставлено 1752 лицам, 218 из которых ранее были гражданами России, 29 Украины, а пятеро Беларуси. 1455 человек из получивших в прошлом году гражданство Эстонии ранее были лицам без определенного гражданства.

Пресс-секретарь МВД пояснил, что с 1 января прошлого года родившиеся в Эстонии дети родителей, не имевших опредленного гражданства, автоматически в порядке натурализации получали гражданство Эстонии. В порядке натурализации также получили гражданство родившиеся до 1 января 2016 года дети младше 15 лет, оба родителя которых являются лицами без опредленного гражданства, прожившие в Эстонии на законных основаниях не менее пяти лет. Поэтому в прошлом году гражданство Эстонии получило большее количество людей, чем в нынешнем.

От гражданства Эстонии в этом году отказались 211, в прошлом 231 человек.