Летайте "Аэрофлотом". За пять рублей

"Аэрофлот" готов возить всех российских болельщиков на игры сборной России в города ЧМ-2018 за символические 5 рублей в одну сторону. Соответствующее обещание дал президенту РФ Владимиру Путину гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на встрече в Кремле.

Савельев заговорил о ЧМ-2018, в связи с которым у компании "есть хорошая идея". "Болельщиков бесплатно перевезете?" – поинтересовался Путин. Савельев в ответ предложил возить людей за 5 рублей. "Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на "пятерку" – заметил гендиректор "Аэрофлота".

По словам Савельева, "Аэрофлот" перевезет всех российских болельщиков в любой город по сети маршрутов компании, где будет проходить ЧМ-2018, за 5 рублей в одну сторону. При этом в тариф будут включены таксы и сборы. "Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча", – отметил он. Получить пятирублевый билет смогут только владельцы паспорта болельщика и билета на матч.

Савельев подчеркнул, что речь идет исключительно об играх сборной России. Ей на ЧМ-2018 гарантированы три матча – в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. "Это для нас примерно 70 тысяч кресел. Естественно, мы надеемся на нашу команду. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше. Поэтому мы для себя сделали такой задел", – отметил гендиректор "Аэрофлота".

Путин инициативу компании поддержал.