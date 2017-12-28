Департамент полиции и погранохраны выиграл в суде у производителя ИД-карт Gemalto

«Сегодняшнее решение Таллиннского административного суда не удовлетворять жалобу Gemalto AG означает, что департамент полиции и погранохраны сможет спокойно продолжить подготовку к выполнению подписанного весной договора о производстве ID-карт»,- пояснила BNS руководитель бюро по развитию департамента Маргит Ратник.

ID-карты, произведенные новым договорным партнером департамента полиции и погранохраны — фирмой Idemia, оснащенные обновленными элементами защиты и более современного дизайна, департамент начнет выдавать осенью 2018 года.

Департамент полиции и погранохраны 27 апреля 2017 года заключил с французской компанией Oberthur Technologies договор о производстве ID-карт, карт вида на жительство, цифровых ID и дипломатических удостоверений личности. Согласно договору, документы будут производить с конца следующего года после истечения срока действия текущего договора, сообщил BNS пресс-секретарь департамента.

Ориентировочная максимальная стоимость пятилетнего договора составляет около 40 млн евро. В рамках нового договора затраты департамента на производство ID-карты останутся на прежнем уровне. Для ходатайствующих об ID-картах людей ничего не изменится. Все выпущенные ранее ID-карты будут действовать до конца своего срока.

Oberthur Technologies отвечает за бланк и чип карты, а также привязывание документа к личным данным. Компания также отвечает за функционирование карты. Oberthur Technologies будет производить и авторизовать ID-карты в Эстонии.

В начале лета этого года газета Pоstimees писала, что фирмы из Швейцарии и Франции, предлагающие цифровые удостоверения личности, подали в суд на департамент полиции и погранохраны Эстонии, поскольку не удовлетворены результатами тендера на производство ID-карт.

Одним из истцов, обратившихся в Таллиннский административный суд, стала преемница TRÜB AG, снабжавшей жителей Эстонии ID-картами с 2001 года, Gemalto AG.