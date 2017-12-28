Жительница Таллинна горячо благодарит водителя Taxify: спасибо, вы спасли мне жизнь

«Было около 21 часа, и я шла по темной улице Каупмехе с пакетами с подарками, когда меня стал преследовать один человек. Я никогда не боялась ходить по улицам, то в этот раз почувствовала, что этот человек меня преследует и у него плохие намерения», - пишет Проммик в социальной сети.

«Я ускорила шаг и увидела, что он сделал то же самое. Начала бежать – он тоже побежал. Подумала, что если добегу до улицы Лийвалайа, то может быть там будут люди. Но улица была пустой, - продолжила она свой рассказ. – Я решила по диагонали выбежать на проезжую часть. Преследователь догнал меня и преградил мне путь. Я закричала: что тебе нужно? Ответа не последовало, но тут один автомобиль остановился, и водитель приказал преследователю убираться»

«Этот тип (с крысиным лицом, грязный, худощавый) сделал вид, что уходит. Но как только автомобиль уехал, преследователь вернулся. Этот же автомобиль развернулся, и водитель крикнул мне – садись! Когда я уже тряслась дома, то вспомнила, что в состоянии паники не догадалась у моего безвозмездного помощника ничего спросить, - написала женщина. – Он только сказал, что является водителем Taxify и я покивала головой – спасибо, спас мою жизнь. Я не знаю, чего хотел этот преследователь. А водитель не знал, что у меня безнадежно старый телефон, наличных нет никогда, а в пакетах только настольные игры. Что бы это не было, хорошо знать, что есть люди, которые замечают, осмеливаются вмешаться, рискуя тем, что им самим будет плохо. Спасибо!»