Желающих попасть на автомобиле на острова ждет настоящий ад

Как передала пресс-служба предприятия, очереди автомобилей выстроились как на материке в Виртсу, так и на острове Муху в порту Куйвасту, при этом время ожидания может измеряться несколькими часами.

TS Laevad рекомендует автовладельцам покупать электронные билеты, а информацию о свободных местах на паромах просматривать на домашней странице предприятия praamid.ee.