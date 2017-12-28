Желающих попасть на автомобиле на острова ждет настоящий ад
28 декабря 2017 г., 20:58
Судовая компания TS Laevad в четверг сообщила об очередях желающих попасть на автомобилях на паром сообщением Виртсу-Куйвасту.
Как передала пресс-служба предприятия, очереди автомобилей выстроились как на материке в Виртсу, так и на острове Муху в порту Куйвасту, при этом время ожидания может измеряться несколькими часами.
TS Laevad рекомендует автовладельцам покупать электронные билеты, а информацию о свободных местах на паромах просматривать на домашней странице предприятия praamid.ee.