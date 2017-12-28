Мэр Нарвы Тармо Таммисте: к критике Керсти Кальюлайд я никак не отношусь

"Я бы не стал критиковать то, о чем я ничего не знаю и осмелюсь сказать именно так. Поэтому я к такой критике отношусь никак", - заявил Таммисте в новостной программе телеканала ETV+ "Актуальная камера".

Председатель Нарвского городского собрания Александр Ефимов ранее сказал rus.err.ee, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд могла бы подкрепить примерами свою критику в адрес нарвских властей.

Напомним, в новогоднем интервью телеканалу ETV+ глава государства отметила, что качество руководства приграничным городом находится на низком уровне.