Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Мэр Нарвы Тармо Таммисте: к критике Керсти Кальюлайд я никак не отношусь

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Нарвский променад. | ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Мэр Нарвы Тармо Таммисте не стал всерьез воспринимать критику президента Эстонии Керсти Кальюлайд в адрес властей третьего по величине города страны, сообщает портал Rus.err.ee.

"Я бы не стал критиковать то, о чем я ничего не знаю и осмелюсь сказать именно так. Поэтому я к такой критике отношусь никак", - заявил Таммисте в новостной программе телеканала ETV+ "Актуальная камера".

Председатель Нарвского городского собрания Александр Ефимов ранее сказал rus.err.ee, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд могла бы подкрепить примерами свою критику в адрес нарвских властей.

Напомним, в новогоднем интервью телеканалу ETV+ глава государства отметила, что качество руководства приграничным городом находится на низком уровне.

Наверх