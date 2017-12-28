Жительница Татарстана провалилась в люк и нашла пропавшего мальчика

О пропаже мальчика стало известно еще в воскресенье, 24 декабря. Спустя два дня управление МЧС по Татарстану отчиталось на своем официальном сайте о том, что ребенок найден. Лишь после этого инцидент привлек внимание СМИ.

К поискам 10-летнего мальчика были привлечены пожарные, полиция и 120 волонтеров. Разделившись на группы, они стали обходить намеченную территорию поиска.

Около 22 часов одна из участниц поисковой операции - начальник управления гражданской защиты Черемшанского района Гулия Яруллина - провалилась в люк канализационного колодца трехметровой глубины, заметенный снегом. Там женщина и обнаружила потерявшегося ребенка. После падения Яруллина была доставлена в Черемшанскую ЦРБ с переломом позвонка поясничного отдела.

По словам женщины, обнаружив мальчика, она не сразу поняла, что он еще жив. "Первая мысль была, что мальчик мертв, он лежал, как труп. Когда я закричала со страху, он проснулся и тоже закричал. Я говорю: "Не бойся, мы тебя искали и наконец нашли". Он обрадовался, запрыгал", - рассказала глава управления гражданской защиты телеканалу НТВ.

В результате мальчик был спасен. Как оказалось, он и сам провалился в люк, засыпанный снегом из-за метели. Ребенок кричал, пока были силы, затем лег и стал засыпать. По словам медиков, мальчик мог бы замерзнуть насмерть, если бы провел еще час под землей.

По словам самого ребенка, чтобы выбраться из канализации, ему не хватало всего 20 сантиметров. Он звал на помощь до самого вечера и затем, обессилев, решил уснуть.

После того как ребенка достали из люка, его осмотрела бригада скорой помощи. Затем мальчика отправили Черемшанскую ЦРБ лечиться от переохлаждения.