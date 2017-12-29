Узнайте и не повторяйте: главная ошибка при заказе новой кухонной мебели

Мы видели немало кухонь, где чашки находятся далеко от чайника и кофеварки, кастрюли и сковороды хранятся в ящике крайнего шкафчика с правой стороны, а плита установлена в противоположном конце кухни и так далее. Часто шкафчики и ящики настолько специфически сконструированы, что пользоваться ими вообще проблематично, но это выясняется, когда мебель уже установлена и переделка невозможна, пишет TheKitchn.

Вот почему вы должны тщательно подумать о том, что вы собираетесь делать на кухне, где хранить утварь и как расположите бытовую технику. Об этом нужно побеспокоиться раньше, чем заказывать кухонную мебель. Это кажется элементарным, но, как показывает практика, многие склонны об этой мелочи забывать.

А что касается троицы из плиты, раковины и холодильника, то расстояние между ними должно быть минимальным.