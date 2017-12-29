Испанские исследователи разработали приложение для поиска заблудившихся при помощи Wi-Fi

Для тех, кто заблудился на природе и нуждается в помощи, смартфон, как правило, оказывается бесполезен в качестве средства связи из-за отсутствия покрытия мобильной сети. Для решения проблемы испанские исследователи предложили использовать смартфон в качестве маячка, посылающего Wi-Fi сигнал, пишет Newsru.com.

Когда пользователь запускает приложение, оно начинает периодически посылать сигнал, включающий GPS-координаты устройства и текстовое сообщение "Я ранен" или "Я потерялся". Для получения сигнала, который может быть зафиксирован на расстоянии в несколько километров, спасателям необходимо использовать специальный компактный приемник с антенной, который подключается к их собственным смартфонам.

"В мире не существует подобных систем, которые использовали бы Wi-Fi для определения местоположения смартфона. Для этого применяется метод триангуляции по сигналу сотовой связи, но предназначенные для этого системы стоят около 80 тысяч евро, а для их использования необходим вертолет", - рассказал глава исследовательской группы профессор Жозе Анхель Берна, отметив, что ожидаемая цена разработанного приемника Wi-Fi составит примерно 600 евро.

В настоящее время технология проходит испытания в отрядах горных спасателей и морской спасательной службе. О сроках возможного внедрения приложения и приемников не сообщается.