Гримируешься под африканца? Уволен!

Форвард «Атлетико» и сборной Франции изобразил баскетболиста «Гарлем Глобтроттерс» (американская баскетбольная шоу-команда). Гризманн надел форму, парик – и покрасил кожу в темный цвет.

На Гризманна тут же обрушилась критика – его костюм назвали расистским. Пользователи твиттера спрашивали, что скажут Гризманну темнокожие игроки сборной Франции на следующем сборе. Футболист разрядил ситуацию и твитнул: «Успокойтесь, друзья. Я фанат «Гарлем Глобтроттерс» и их прекрасной эпохи».

На этой неделе уже австралийская модель Софи Эпплгарт и ее подруги стали участницами аналогичной истории, правда, для них все кончилось плачевно.

Девушки загримировались под Серену и Винус Уильямс и Кобе Брайанта. Их фотографии в соцсетях вызвали недовольство. Девушек обвинили в расизме, после чего снимки были удалены, а их аккаунты закрыты.

Агентство Chic Management, ранее представлявшее Эпплгарт, удалило ее профиль со своего сайта.

Грим, который применяют люди с более светлым цветом кожи, чтобы изобразить темнокожего человека, – так называемый «блэкфэйс» – исторически считается выражением неуважения к темнокожим людям.

TW: Blackface/racism @Chic_Management model Sophie Applegarth has proudly shared photos of herself and friends in blackface for a “sports stars” party pic.twitter.com/x53i1MtEqj