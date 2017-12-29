Взволнованная читательница: Больничная касса рассылает непонятные извещения о приостановке действия медстраховки ребенка. Что происходит?

По словам женщины, она узнала от нескольких знакомых, а также вычитала в интернете, что Больничная касса рассылает загадочные письма, в которых якобы уведомляет, что действие медстраховки ребенка будет приостановлено, так как, по данным ведомства, он находится за пределами Эстонии.

«До меня дошла информация, что Больничная касса рассылает какие-то письма, что ребенка могут лишить медстраховки. Не знаю, правда ли это, - сообщила она. - У меня двое детей, с которыми мы ездим за границу, иногда на длительный срок. Мне тоже следует начинать волноваться? И что вообще делать, если по какой-то причине я получу это письмо?».

Отвечает специалист отделения коммуникации и связей с общественностью Больничной кассы Эстонии Вивика Тамра:

В Эстонии медстраховку имеют все дети в возрасте до 19 лет, основным местом жительства которых, согласно данным Регистра народонаселения, является Эстония. Больничная касса обеспечивает детей медстрахованием на основании данных Регистра народонаселения. Чтобы избежать возникновения проблем, родителям следует проверить данные о ребенке в Регистре народонаселения. Если необходимо — указать местом жительства Эстонию, тогда действие медстраховки не будет прекращено.

Данные между Больничной кассой и госреестрами других стран передаются автоматически. В конце ноября была проведена синхронизация данных, имеющихся в Больничной кассе и Регистре народонаселения. Оказалось, что данные многих детей в Регистре народонаселения были неправильными. По этой причине Больничная касса разослала родителям извещения с просьбой проверить данные и привести их в порядок, чтобы дети не остались без медстраховки. Родителям просто нужно перепроверить имеющиеся в Регистре народонаселения данные, и если необходимо — внести поправки, чтобы мы могли возобновить действие медстраховки. Больничная касса отводит на это месяц, в течение которого медицинская страховка ребенка продолжает действовать.

Родители могут посетить портал eesti.ee, используя пароли от ИД-карты ребенка, чтобы проверить правильность имеющихся в распоряжении Больничной кассы данных.

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