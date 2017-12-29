Фото: необыкновенный многоярусный гараж в Дании

Отправной точкой проекта стала обычная для многоярусной парковки конструкция. Задача состояла в том, чтобы создать привлекательный зеленый фасад и придумать ход, который мог подтолкнуть людей подняться на крышу.

Вместо того, чтобы скрывать структуру здания, архитекторы предложили концепцию, которая подчеркивает красоту конструкции, визуально разбивая сплошной фасад. Система ящиков с зелеными насаждениями размещена в интересном ритме, а благодаря металлической сетке, вьющиеся растения оплетают фасад, делая вид парковки менее брутальным.

ФОТО: Фото: hgroom.ee / Rasmus Hjortshoj

Две большие лестницы с непрерывными металлическими поручнями ведут на фантастическую детскую площадку, расположенную на крыше. Элементы, которые вначале были обычными перилами, превращаются здесь в качели, ограждения площадки для игры в мяч, детские горки и другие разнообразные приспособления для игр и занятий спортом. Начиная с уровня улицы, перила буквально берут посетителей за руку, приглашая их в путешествие на крышу, откуда открывается удивительный вид на копенгагенский порт.

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