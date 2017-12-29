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ДТП с участием легковушки и трактора: трое детей и один взрослый доставлены в больницу

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Скорая помощь и полиция. Фото иллюстративное | ФОТО: Marko Saarm/Sakala

В Вильяндиском уезде столкнулись легковой автомобиль и трактор, троих находившихся в машине детей отправили на медосмотр.

В пятницу в 10.20 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на шоссе Валга-Уулу (волость Мульги, Вильяндимаа) столкнулись легковой автомобиль и трактор, сообщила Лыунаская префектура. От удара легковушку выбросило в кювет, где она перевернулся.

Скорая помощь осмотрела пострадавших на месте происшествия и отправила в больницу на дополнительный медосмотр тракториста и троих находившихся в машине детей.

Участок трассы закрыт для движения на время извлечения автомашины из кювета.

Подробности ДТП расследует полиция.

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