ДТП с участием легковушки и трактора: трое детей и один взрослый доставлены в больницу
29 декабря 2017 г., 13:50
В Вильяндиском уезде столкнулись легковой автомобиль и трактор, троих находившихся в машине детей отправили на медосмотр.
В пятницу в 10.20 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на шоссе Валга-Уулу (волость Мульги, Вильяндимаа) столкнулись легковой автомобиль и трактор, сообщила Лыунаская префектура. От удара легковушку выбросило в кювет, где она перевернулся.
Скорая помощь осмотрела пострадавших на месте происшествия и отправила в больницу на дополнительный медосмотр тракториста и троих находившихся в машине детей.
Участок трассы закрыт для движения на время извлечения автомашины из кювета.
Подробности ДТП расследует полиция.