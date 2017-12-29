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Производители Android-смартфонов не намерены повторять ошибок Apple

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ФОТО: Dominic Lipinski/PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Сотрудники популярного ресурса The Verge связались с крупнейшими производителями смартфонов, чтобы узнать, не обманывает ли кто-то из них своих клиентов.

Причиной любопытства стало недавнее признание компании Apple о том, что она замедляет свои мобильные устройства по мере износа аккумуляторов. Производители Android-устройств уже прокомментировали ситуацию, пишет 4pda.ru.

«Это не то, чем мы занимаемся», — ответил представитель HTC.

От сотрудников Motorola последовал примерно такой же ответ: «Мы не снижаем производительность процессора по мере износа аккумуляторов».

Журналисты также связались с Google, Samsung, LG и Sony, чтобы те дали свои комментарии. В Sony ответили, что выскажут свою позицию после новогодних праздников, а представитель Samsung сообщил, что компания изучает данный вопрос.

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