Производители Android-смартфонов не намерены повторять ошибок Apple

Сотрудники популярного ресурса The Verge связались с крупнейшими производителями смартфонов, чтобы узнать, не обманывает ли кто-то из них своих клиентов.
29 декабря 2017 г., 13:54
Причиной любопытства стало недавнее признание компании Apple о том, что она замедляет свои мобильные устройства по мере износа аккумуляторов. Производители Android-устройств уже прокомментировали ситуацию, пишет 4pda.ru.
«Это не то, чем мы занимаемся», — ответил представитель HTC.
От сотрудников Motorola последовал примерно такой же ответ: «Мы не снижаем производительность процессора по мере износа аккумуляторов».
Журналисты также связались с Google, Samsung, LG и Sony, чтобы те дали свои комментарии. В Sony ответили, что выскажут свою позицию после новогодних праздников, а представитель Samsung сообщил, что компания изучает данный вопрос.