Производители Android-смартфонов не намерены повторять ошибок Apple

Причиной любопытства стало недавнее признание компании Apple о том, что она замедляет свои мобильные устройства по мере износа аккумуляторов. Производители Android-устройств уже прокомментировали ситуацию, пишет 4pda.ru.

«Это не то, чем мы занимаемся», — ответил представитель HTC.

От сотрудников Motorola последовал примерно такой же ответ: «Мы не снижаем производительность процессора по мере износа аккумуляторов».

Журналисты также связались с Google, Samsung, LG и Sony, чтобы те дали свои комментарии. В Sony ответили, что выскажут свою позицию после новогодних праздников, а представитель Samsung сообщил, что компания изучает данный вопрос.