Пьяный водитель, пытавшийся сбежать от полиции, встретит Новый год за решеткой

В четверг в 9.50 патрульные полицейские Ида-Харьюского полицейского отделения заметили в Виймси водителя с подозрительным стилем вождения, сообщает Пыхьяская префектура.

Когда полицейские приблизились к машине, водитель резко повернул направо. Стражи правопорядка приказали водителю остановиться, но он проигнорировал распоряжение и попытался на большой скорости скрыться от полиции. Через несколько минут погони автомобиль на улице Рохунеэме выехал с дороги.

В ходе проверки выяснилось, что 32-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и у него отсутствовали водительские права.

В результате ДТП автомобиль нарушителя был сильно деформирован, особенно сильно пострадало переднее кресло пассажира. «Это счастливый случай, что водитель сильно не пострадал. Был бы рядом с ним пассажир, его бы сегодня, вероятно, уже не было в живых», - считает полевой руководитель Ида-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры Михкель-Яагуб Лаатс

Злостный нарушитель

Пыхьяская префектура начала уголовное производство. Задержанному водителю предъявлено обвинение в систематическом вождении без водительских прав и в неоднократном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«Повеление человека стало опасным в первую очередь для других людей и в его случае есть большая вероятность, что, оставаясь на свободе, он будет совершать новые преступления», - говорит окружной прокурор Мерике Тикк.

Водитель уже наказывался в уголовном порядке, но продолжил нарушать ПДД. По словам прокурора, это говорит о том, что он не сделал никаких выводов из наказаний. «Прошлые наказания не повлияли на него и не изменили его привычки, поэтому можно предположить, что он будет и в будущем совершать аналогичные нарушения», - объясняет причину ходатайства об аресте водителя Тикк.

Сегодня, 29 декабря, Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство прокураторы и дал разрешение на арест 32-летнего мужчина до двух месяцев.