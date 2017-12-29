Министр финансов: в пенсионной системе нельзя совершать непродуманных революций

- На данный момент вы уже полгода находитесь на этой должности. Вам нравится быть министром финансов?

- (Долго думает.) Поначалу я думал, что пожалею об этом решении. Теперь не жалею. Мне нравится прикладывать усилия. Меня поставили руководить очень сложной областью, в то же время у меня есть политический опыт работы в Рийгикогу. В широком масштабе я знал, как все происходит. Никаких иллюзий не было.

- Что стало самым холодным душем?

- Сразу на первой неделе я попал под шквальный огонь критики. Что бы ты ни делал - все плохо. Выкопали из прошлого все, что имело под собой хоть какое-то основание, чтобы об этом вспомнить. К счастью, работы было так много, что я решил не реагировать и не читать прессу.

Я привык к вниманию. Такой благодарности и внимания общественности, которые были тогда, когда мы с братом получили олимпийские медали, в должности министра финансов я, конечно, не удостоюсь (улыбается).

- Вы как предприниматель почувствовали себя в настолько сложном положении, что решили претворять в жизнь политику левого правительства и защищать новые налоги?

- Я потому и стал министром, что правительство слишком сильно отклонилось влево. Я как предприниматель и как человек заинтересован в том, чтобы предпринимательская среда оставалась хорошей. Многие масштабные идеи, которые поначалу были у нынешнего правительства, девальвировались, когда был составлен реальный пакет налогов.

В этой ситуации я хотел сказать свое слово. И хотя я вошел в класс, когда уроки уже начались, мне было приятно, что я сумел вмешаться в некоторые дела.

- Когда вы стали министром, вы говорили о том, что можно было бы вообще поднять налог с оборота на процент и отменить всю мелочь.

- Это не было предложением. У меня просто спросили мое мнение. Я пришел в правительство с чистого листа. Первой моей мыслью было, что вместо налоговой каши можно было бы поднять налог с оборота на один процент.

Я не знал, что этот вопрос серьезно обсуждали в кабинете министров. Возникли большие споры. Мои первые слова вызвали опасения у партнеров по коалиции, что я вновь развяжу эту войну.

- Потом вы привлекли внимание тем, что уменьшили размер задуманного акциза на алкоголь, которое запланировано на будущий год. Как сейчас поступает акциз?

- Если мы посмотрим последние месяцы, то поступает он в прогнозируемом объеме. Данных за декабрь пока нет. Но у меня есть ощущение, что в этом году мы отстанем от графика на несколько миллионов. Это чувство основано на моем предпринимательском опыте и на том, что я вижу вокруг и что слышу, общаясь с людьми.

Поступление акциза, конечно, очень сложно спрогнозировать. Особенно, когда у людей возникает чувство протеста, когда они больше не хотят покупать алкоголь в Эстонии.