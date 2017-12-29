Картина дня: ЧП с автобусом в Москве, чудовищный случай в Тарту и маленький нарвитянин Эльдар

Спасенный из Берлина маленький нарвитянин Эльдар почти не вспоминает о маме

Маленький тихий мальчик, вывезенный из Германии минувшим летом, где он проживал с мамой в практически асоциальных условиях, к новому году совсем хорошо освоился в приграничной Нарве у своей родной бабушки. Для них обоих трудный период остается позади. Читайте далее...

Представитель ПБК в Эстонии: нас обвиняют несправедливо

В последние недели серьезной темой для обсуждений в обществе стал заказ эфирного времени города Таллинна у телеканала ПБК за деньги налогоплательщиков. Представитель канала в Эстонии Маргус Мерима считает, что предъявленные претензии несправедливы. Читайте далее...

Странный случай: забывчивые клиенты и кассир оставили магазин без денег

В расположенном в Курессааре магазине Kaubaait произошел довольно необычный случай: кассир забыла попросить клиентов оплатить покупки и они ушли из магазина, не оплатив счет на 107 евро. Читайте далее...

В Москве автобус врезался в остановку: есть пострадавшие

Рейсовый автобус въехал в остановку на северо-западе Москвы, три человека пострадали. Читайте далее...

Гражданин Эстонии, осужденный за участие в боевых действиях на Донбассе, вернулся домой

Украинский суд признал гражданина Эстонии Владимира Полякова виновным в участии в боевых действиях на Донбассе, но освободил его в зале суда. До последнего времени не было известно, когда именно Поляков вернется на родину. Читайте далее...

Чудовищный случай в Тарту: пьяный отец с такой силой толкал детскую коляску, что из нее несколько раз выпадал младенец

Вчера вечером в полицию поступил тревожный вызов от внимательного жителя Тарту: по его словам, пьяный мужчина толкал детскую коляску с такой силой, что находившийся внутри младенец несколько раз выпадал из нее. Читайте далее...

Рейнсалу преподнес МуПо неприятный сюрприз: зайцы и любители спиртного могут жить спокойно

Попавшиеся в общественном транспорте без билета пассажиры смогут и впредь безнаказанно сбегать от контролеров, так как Министерство юстиции утопило законопроект, позволявший сотрудникам МуПо применять силу при задержании непослушных зайцев. Читайте далее...

Пьяный водитель, пытавшийся сбежать от полиции, встретит Новый год за решеткой

Пытавшийся вчера в Харьюмаа в Виймси сбежать от полиции и вылетевший с дороги пьяный водитель проведет первые месяцы нового года за решеткой. Ранее он уже наказывался за нарушение ПДД. Читайте далее...

Министр финансов: в пенсионной системе нельзя совершать непродуманных революций

Министр финансов Тоомас Тынисте (IRL) говорит, что сумел немного выпрямить пошедшую вкривь и вкось налоговую политику коалиционного правительства. Следующая цель – сбалансировать государственный бюджет, чтобы освободиться от клейма большого растратчика. Читайте далее...

Работник украл у фирмы алкоголя на 80 000 евро, но работодатель оставил его в фирме

Жизнь не всегда бывает черно-белой. Иной раз оступаются и те, от кого этого можно было меньше всего ожидать. Дело, слушавшееся в суде недавно, делает еще более особенным то, что оступившемуся дали шанс исправить свою ошибку. Читайте далее...