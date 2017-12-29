Сирийские СМИ: США эвакуируют главарей ИГ на своих вертолетах

По данным его источников, 27 декабря американские вертолеты вывезли из Дейр-эз-Зора очередную группу главарей ИГ. Их доставили в провинцию Хасаке, где террористы присоединились к силам сирийской оппозиции, которую поддерживает Вашингтон.

Утверждается, что это не первый случай, когда американцы эвакуируют лидеров ИГ. «Ранее несколько американских вертолетов вывезли в провинцию Хасаке 47 главарей боевиков, при этом раненые террористы были отправлены на лечение при помощи неправительственной международной организации „Врачи без границ“», - говорится в статье.

О помощи США боевикам в эвакуации сообщало и РИА «Новости». По его данным, незадолго до начала операции сирийской армии по освобождению города Маядин американские вертолеты вывезли оттуда иностранных командиров ИГ. Об этом агентству сообщили сами жители города.

Кроме того, военно-дипломатический источник агентства сообщал, что в августе ВВС Соединенных Штатов помогли перебраться на север Сирии более чем 20 полевым командирам и приближенным к ним боевикам ИГ, которые были в провинции Дейр-эз-Зор. В возглавляемой США коалиции эту информацию назвали ложной.

Российское Минобороны обвиняло Вашингтон в тренировке террористов на военной базе международной коалиции в Сирии Эт-Танф. В самой коалиции эти обвинения категорически отрицают. В Москве также отмечают, что практически побежденные боевики тем не менее продолжают получать откуда-то оружие, из которого наносят удары по объектам РФ в САР. Так, накануне была обстреляна российская база Хмеймим. Средствами ПВО атака была отбита.