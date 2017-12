2017 год в мировой политике: мир кипит, как ведьмин котел, но пока не взорвался

Пришествие Дональда Трампа в Белый дом и его первые неуверенные шаги на пути "make America great again". Выборы в трех крупнейших странах Евросоюза – Франции, Великобритании и Германии. По-прежнему запутанная ситуация на всем Ближнем Востоке: Исламское государство как будто повержено, но вроде бы и нет. Противостояние между Ираном и Саудовской Аравией усиливается и увеличивает напряжение во всем регионе, но пока не спровоцировало масштабного кризиса; Северная Корея под руководством Кем Чен Ына продолжает провокационные испытания ракет и атомных бомб., которые держат мир в напряжении, но пока тоже не громыхнули на весь мир. И - last but not least – президент Си Цзиньпин усилил свои позиции в стране, стремящейся к тому, чтобы стать ключевым игроком в мире.

Если попытаться как-то это подытожить, можно сказать, что мир находится в очень турбулентной фазе, старые геополитические соотношения сил сменяются новыми. Странным образом пока это не повлекло за собой масштабных кризисов и войн, которые обычно сопутствуют таким бурлениям. Мир кипит, как ведьмин котел, но пока не взорвался. Несмотря на все мрачные прогнозы в начале года. При этом мировая экономика процветает. Даже долго тлевшие экономики США и Европы оправились от кризиса десятилетней давности и растут. То есть год можно считать удачным.

Европа бодро шагает на месте

После почти десятилетнего экономического кризиса, покачивания еврозоны на краю финансовой пропасти и Брекзита большинство экспертов в начале года были весьма пессимистичны, а некоторые - даже в панике. Опасались прихода к власти правых популистов во Франции, падения Ангелы Меркель в Германии и начала распада Евросоюза.

Этого не произошло.

Во Франции кандидат элиты Эммануэль Макрон победил правую популистку Марин Ле Пен, став самым молодым в истории страны и весьма энергичным президентом. Парламентские выборы в свою очередь выиграла срочно созданная под руководством Макрона партия La République En Marche! То есть у макронистов развязаны руки и они могут выполнить свои обещания – быстро вывести Францию и Европу из кризиса. Другое дело, насколько больших успехов они добьются. На данный момент Макрон удостоился иронического прозвища “Наполеон”, а воодушевление и единодушие, царившие в рядах его сторонников еще летом, угасают. Но дела у европейской и французской экономик идут хорошо. Возможно, Макрону удастся провести обещанную реформу и омолодить страну. Энергии ему в любом случае хватает.

В Германии тоже все было более-менее в норме. Обе традиционные крупные партии, христианские демократы и социал-демократы, хоть и потеряли мандаты, а радикалы их приобрели, но Меркель по-прежнему у руля и формирует новое правительство. Хотя коалиционные переговоры как-то не хотят продвигаться. Изначально предложенная «коалиция Ямайка» из христианских демократов, свободных демократов и зеленых провалилась. Теперь уже довольно долго идут переговоры о формировании большой коалиции между христианскими и социал-демократами, но дело затягивается. Социал-демократы боятся потерять лицо, а немцы, кажется, подустали от бабушки Меркель. Зато у экономики Германии все хорошо, профицит бюджета колоссальный и даже массовая иммиграция пока не повлекла за собой катастрофу.